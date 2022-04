Klaveness' tale vekker oppsikt: – Viste hvor grensen går

«Norges fotballsjef vekker raseri for kritikk av Fifa, Qatars VM», skriver amerikanske Washington Post, mens britiske The Independent leverer følgende tittel på sin sak:

«Fifa skjelt ut i fordømmende tale fra norsk fotballpresident.»

De to mediegigantene var bare noen av de som la merke til den nyvalgte norske fotballpresidentens tale på Fifa-kongressen torsdag. Der var hun ikke nådig med det internasjonale fotballforbundets tildelinger av VM til Qatar.

– Vi kan ikke ignorere ropene om endring. Fifa må opptre som en rollemodell. Tildelingen av VM skjedde på en uakseptabel måte. Menneskerettigheter, likestilling, demokrati og fotballens kjerneverdier – var ikke i startelleveren før mange år senere, sa hun i løpet av innlegget på snaut seks minutter.

– En kvinne viste hvor grensen går

Også i Tyskland har talen blitt lagt merke til. Den nyvalgte fotballpresidenten Bernd Neuendorf skrøt av talen, selv om han selv ønsket å vente med å ta et standpunkt.

– Det er bra at det er mulighet til å diskutere det og at hun kunne si sin mening. Det er Fifa-kongressen, og alle skal kunne si hva man vil. Det synes jeg er helt fint, sier han til NRK.

Magasinet Der Spiegel mener Klaveness forstyrret «Infantino-showet».

«På Fifa-kongressen i Doha hyllet president Gianni Infantino nok en gang VM-vert Qatar og unngikk å bruke ordet «krig» i forbindelse med Ukraina. En kvinne viste ham hvor grensen går», skriver de.

HYLLER TALEN: Martin Paulsen, barnetrener i Trane og tidligere styreleder i Raftostiftelsen. Foto: Marit Hommedal / NTB

– Det var fantastisk. Det var en utrolig sterk tale, sier Martin Paulsen, barnetrener i Trane og tidligere styreleder i Raftostiftelsen.

Han, og klubben, står bak forslaget om at fotballpresidenten skulle kritisere Fifa på kongressen. Det ble stemt gjennom på fotballtinget tidligere i år.

– Det å sende vår fremste representant, den norske fotballpresidenten, frem på podiet, for å si at disse verdiene er helt ufravikelig for oss, det har en effekt i seg selv. Det bidrar til å bygge fotballdemokratiet, sier Paulsen, som nå også er valgt inn i NFFs etiske komite.

Kritikk fra VM-sjefen

Talen til Klaveness ble møtt med stor applaus fra publikum, men VM-sjef Hassan Al Thawadi var blant dem som reagerte på talen. Han entret talerstolen og uttrykket sin skuffelse, noe The Guardian bet seg merke i.

«VM-sjefen slår tilbake etter kritikk fra Norges Fotballforbund», heter det i avisens nettutgave.

«Uenighet om arven etter å VM i Qatar brøt ut på under Fifa-kongressen torsdag, og presidenten i Norges Fotballforbund ba om kraftigere handlinger, men fikk bare lederen av Qatars arrangørkomité til å insistere på at hun «leser seg opp» på problemene», skriver de videre.