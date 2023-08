Klaveness varsler «brutal ærlighet» – kommer med beklagelse

– Alt i alt et mesterskap som vi er skuffet over og som vi alle må ta ansvar for. Jeg ønsker å beklage til alle våre støttespillere som håpet på noe enda mer, konkluderer Klaveness til NRK.

Nå skal de finne ut hva som gikk galt i VM. Fotballpresidenten forteller at evalueringen av Norges VM-prestasjon, som av mange beskrives som en skuffelse, vil starte torsdag.

– Vi må være brutalt ærlig mot oss selv og finne ut av hvorfor vi ikke får ut nok energi og kraft i kampene. Hvert fall den første kampen som setter veldig tonen. Vi må innse at i tre av de siste fire mesterskapene har vi prestert lavere enn vi forventet, både for forbund og folk flest, sier hun til NRK.

Ulik målsetting

TRØST: Fotballpresident Lise Klaveness gir Vilde Bøe Risa en klem etter kampen mellom Japan og Norge. Foto: Lise Åserud / NTB

Svake prestasjoner og intern uro sørget for et turbulent gruppespill for Norge. Den største nedturen kom i kampen mot vertsnasjonen New Zealand, hvor landslaget tapte 0–1.

I åttedelsfinalen sa det stopp mot Japan.

– Vi må være brutalt ærlig med oss selv på å finne noen gode nøkler for å komme oss på et høyere nivå, sier Klaveness.

Fotballpresidenten mener at evalueringen skal være ferdig innen august. Alt skal evalueres fra forbund, enkeltspillere, trenere og støtteapparat.

Hun er klar på hva forbundets målsetting for landslaget er, men sier samtidig at spillerne i dette mesterskapet ikke ønsket samme målsetting.

– I NFFs strategiplan står det at vi skal ta medalje i inneværende strategiperiode, men spillerne selv ønsket å ha en målsetting om å ta seg videre fra gruppen. Så akkurat nå stiller norsk fotball en høyere målsetting til laget, enn laget gjør selv. Det er helt greit i et enkelt mesterskap for laget er nødt sette sin egen målsetting. I neste strategiperiode må vi gå inn med en veldig klar innsikt om hvor vi står nå, sier Klaveness.

Hun påpeker at det ikke er noen skandale å ryke ut for Japan, men at Norge også var heldige på veien til åttedelsfinalen. Hun understreker at Norge skal slå New Zealand og ikke tape 0-8 for England, slik landslaget gjorde i EM. Hun vil at Norge skal være en tydelig utfordrer i mesterskap.

– Hvor er vi to år fra nå, hvor er vi fire år fra nå og sakker vi akterut? Det har vi gjort de siste årene og det skal vi ikke gjøre. Vi skal komme på offensiven, sier Klaveness.

– Tøffe dager

Caroline Graham Hansen vekket oppsikt under mesterskapet da hun kom med skarpe uttalelser mot landslagsledelsen etter Sveits-kampen, hvor hun ble vraket fra start.

STJERNE: Graham Hansen fikk et turbulent mesterskap. Foto: Lise Åserud / NTB

– Min ærlige opplevelse av situasjonen er at det kommer veldig over. Det ble håndtert. «Caro» ønsket gjerne å beklage det. Én uke senere, så opplevde jeg at det var lenge siden. Selv om det var tøffe dager, så var opplevelsen min at det ble håndtert bra av spillere og støtteapparatet, og at det ble så bra som det kunne bli. Det er aldri noe man ønsker i et sånt mesterskap, at man får et sånt fokus, sier Klaveness.

– Var du noe involvert i samtaler her når det bølget?

– Jeg kommer ikke til å gå inn på noe konkret om hva som skjedde, svarer hun.

Klaveness mener det ikke er noe tema om Hege Riise sitter trygt eller ikke etter VM-skuffelen. Riise fikk ikke sving på laget i sitt første mesterskap som norsk landslagssjef.

– Hvis det var det, hadde jeg ikke diskutert det med mediene dagene før en evaluering.

Det er landslagstrener Hege Riise og generalsekretær Karl-Petter Løken som skal lede VM-evalueringen.