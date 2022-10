Kjøll om kritikken: – Ønsket full åpenhet

Berit Kjøll forsvarer at hun gikk ut i offentligheten og lanserte sitt kandidatur til gjenvalg som idrettspresident.

Enkelte representanter for idrettsbevegelsen har kritisert Kjøll for å drive valgkamp før valgkomiteens innstilling er klar. Nå svarer hun på kritikken. Hun sier at hun ville være åpen om sitt kandidatur.

– Etter en skriftlig henvendelse fra valgkomiteen tidligere i høst, svarte jeg komiteen – også skriftlig – at jeg ønsket å stille meg til disposisjon for gjenvalg som idrettspresident i perioden 2023-27. Jeg svarte søndag kveld, innen tidsfrist, skriver hun i en pressemelding sendt NTB.

– Samtidig orienterte jeg valgkomiteen om at jeg ønsket å være åpen om mitt kandidatur og ville orientere idrettsstyret, idrettsorganisasjonen og offentligheten om min beslutning påfølgende dag. (NTB)