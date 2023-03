Klaveness i Fifa-møter – skal forplikte seg til NFF-forslag

NRK møter Lise Klaveness på hotellet etter noen hektiske timer med både Fifa-møter og showkamp i Kigali.

Torsdag venter Fifa-kongressen, hvor Gianni Infantino stiller uten motkandidater til presidentvalget.

Samtidig har det vært uklart om og på hvilken måte kongressen skal adresse forslaget NFF sendte inn i januar.

Klaveness og NFF har blant annet bedt kongressen om å undersøke om Fifa har etterlevd sin menneskerettighetspolicy i forbindelse med Qatar-VM.

Vil undersøke

NFF ønsker at Fifa forplikter seg til en transparent vurdering og en offentlig rapport om dette ansvaret er oppfylt, og hvis ikke, hvordan det kan bli det.

Onsdag fikk Klaveness tilbakemelding på forslaget fra den administrative ledelsen i Fifa, forteller fotballpresidenten til NRK.

– Punkt én var at det var positivt å få med så mange Uefa-land i møtet, og punkt to er målet å få Fifa til å forplikte seg til å gjøre slike undersøkelser, så får vi ta etterpå hvordan den skal gjøres, det er der jobben begynner, sier Klaveness.

– Man må få de til å forplikte seg til å gjøre den, og lage rammer rundt en slik forpliktelse. I møtet i dag bekreftet de at de adresserer forslaget vårt fra scenen på Fifa-kongressen i morgen (torsdag), og at de skal forplikte seg til å gjøre slike undersøkelser, fortsetter hun.

– Kontraproduktivt

NFF var usikre på om forslaget i det hele tatt ville bli tatt opp til diskusjon når verdensfotballen møtes i Rwanda.

Fotballpresidenten understreker at det fortsatt ikke er en garanti, men Fifa-ledelsen var «veldig tydelige på at de skulle gjøre det».

Nå skal det opp til den politiske toppledelsen i Fifa.

– Målet vårt er å få Fifa selv til å forplikte seg fra scenen. Hvis jeg går på talerstolen, så tror jeg det virker veldig kontraproduktivt, men det har jo vært et momentum å bruke. De ønsker ikke at jeg skal gjøre det, sier Klaveness.

MØTER KOLLEGER: Fotballtopper fra hele verden er samlet i Kigali.

Hun fortsetter:

– For saken sin del er det mye bedre at Fifa selv forplikter seg fra scenen til det vi har foreslått, og det sier de at de skal gjøre, og så får vi se. Det skal gjennom hos sjefen selv, Gianni Infantino. Men de har bekreftet at de skal si det, og i så fall vil det være et viktig steg hvis de gjør det, sier Klaveness.

Ønsker eksperter

Bakgrunnen for forslaget er at Fifa-president Gianni Infantino gikk til valg blant annet på å styrke menneskerettighetsarbeidet til Fifa. I 2017, året etter at han ble valgt, fikk Fifa sin første menneskerettighetspolicy.

Konkret ønsket NFF seg to ting på kongressen:

En diskusjon om hvordan Fifa overholdt sine forpliktelser knyttet til menneskerettigheter under fotball-VM i Qatar.

En diskusjon om hvordan Fifa skal overholde de samme menneskerettighetsforpliktelsene i fremtiden.

Klaveness har tidligere forklart at det er viktig for implementeringen av det regelverket Infantino selv ble valgt på, at dette undersøkes grundig.

Hun har etterlyst bedre og mer dokumenterte avklaringer på hvilke konsekvenser VM påførte migrantarbeidere i Qatar.

Før jul fikk NFF beskjed om at Fifa har opprettet en sub-komité for menneskerettigheter.

– Det viktigste for oss nå er å få gjennomført den undersøkelsen. Vi tenker at det er lurt at det er den subkomiteen som leder an det arbeidet, men at den må suppleres med medlemmer fra Uefa og ikke minst eksperter. Eksperter på dette med kompensasjonsutrekning, jussen i det og uavhengige eksperter, sier Klaveness til NRK.

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener eventuelle undersøkelser er et viktig skritt for NFF, men han er imidlertid tvilende til den reelle effekten.

– Det viderefører den kampen Klaveness og NFF har forpliktet seg til - om enn de er i et sørgelig lite selskap. Men det er også etter alle solemerker bare en symbolsk og kortvarig opptur. Det er ingen som i sin mest optimistiske fantasi tror at Fifa vil ende opp med å konkludere med noe som kritiserer verken organisasjonen eller VM-arrangøren i en grad som vil gi noen som helst reell betydning, vurderer Saltvedt.