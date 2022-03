Klaveness blir første norske kvinnelige fotballpresident

Lise Klaveness kommer fra jobben som toppfotballdirektør i fotballforbundet.

Klaveness blir den første kvinnelige presidenten i Norges fotballforbunds historie, til stående applaus fra et samlet fotballting. Hun hadde ingen motkandidater, og ble dermed enstemmig valgt.

Reiser til Qatar

Klaveness har i lang tid vært en tydelig stemme i Qatar-debatten. Hun har sittet i en arbeidsgruppe i NFF som har jobbet med Qatar og menneskerettigheter.

PRESIDENTER: Lise Klaveness tar over som president i NFF etter Terje Svensen. Foto: Halvor Ekeland / NRK

I juni i år ble det bestemt at NFF ikke skulle boikotte VM, men at de heller skulle bruke dialog for å bedre situasjonen for migrantarbeidere i Qatar. Samtidig ble det også bestemt at presidenten i Norges Fotballforbund skulle kritisere Fifa for deres jobb med menneskerettigheter på neste Fifa-kongress.

Den kongressen er i slutten av mars i år. Dermed blir det Klaveness som drar til Qatar på kongressen. Fotballforbundet har allerede søkt om taletid på kongressen.

Klaveness er selv åpen homofil, noe som er forbudt etter qatarsk lov. Likevel er hun fast bestemt på at hun skal dra til Qatar og snakke myndighetene og Fifa midt imot.

Klaveness er valgt for fire år. Hun beholder lønnen hun hadde som ansatt i fotballforbundet og får dermed en årslønn på i underkant av 1,7 millioner kroner.

Stilte sin plass til disposisjon

Klaveness ble innstilt som president av valgkomiteen mot slutten av 2021.

– Vi la frem en innstilling på den første kvinnelige presidenten på 120 år. Hun har en klar ambisjon om at NFF skal styrke og utvikle seg på det idrettspolitiske nasjonalt og internasjonalt, sa leder av valgkomiteen, Torleiv Sandvik, da han presenterte innstillingen fra talerstolen på tinget.

Samtidig valgte komitelederen å stillte sin plass til disposisjon. I innstillingen til forbundsstyret hadde valgkomiteen innstilt en ungdomsrepresentant som i ettertid viste seg ikke å være ung nok til å være en slik representant i styret, skrev VG tidligere denne uken. Dermed kunne ikke Malin Frantzen Øiseth velges.