Klatreprofil må gi opp ellevilt rekordforsøk

Knetrøbbel for dansk keerperstjerne én uke før EM

Sandra Toft sliter med et irritert kne og står over Danmarks to siste testkamper før håndball-EM. En ny målvakt blir hentet inn foran lørdagens møte med Norge.

Det opplyser Danmarks håndballforbund i en pressemelding. Toft spilte heller ikke da det ble 34-22 over Brasil i Golden League-turneringen i Stavanger torsdag.

Kneproblemene gjør at 33-åringen blir spart fram mot EM-åpningen. Viborgs keeper Anna Kristensen slutter seg til troppen.

– Sandra har spilt med litt irritasjon i det ene kneet en stund. Nå gir vi henne litt ro, men vi er overhodet ikke nervøse for at hun ikke er klar til EM, sier Danmarks landslagstrener Jesper Jensen. (NTB)