– Vi skulle gjerne fylt Ullevaal de gangene vi spiller der, men det er ikke slik ennå, sier landslagssjef Martin Sjögren.

I 2019 har Norge kun møtt ett lag (Canada) som er blant verdens ti best rangerte. De øvrige seks motstanderne er antatt dårligere enn Norge. Sjögren sier han gjerne skulle møtt enda sterkere motstand i VM-oppkjøringen, men at det har vært vanskelig å få de store lagene til Norge.

– Hvis du ser på land som USA, Frankrike og Tyskland så er det fullsatte tribuner når de arrangerer, og da er det lettere å få tak i gode kamper. Vi har ikke kommet dit i Norge ennå, at vi kan by inn hvilken motstander som helst, for de store ønsker jo fullsatte hus.

NRK-ekspert: – Merkelig

Landslagssjefen påpeker at han er fornøyd med motstanderne Norge har hatt i VM-oppkjøringen, men at han håper å skape større interesse slik at man også kan få «fotballfester» på hjemmebane. Per nå har ikke landslaget spilt en privatlandskamp i Norge på to år.

Sjögren forteller at det også har vært vanskelig å arrangere privatlandskamper mot topplag fordi de ikke har funnet datoer som har passet.

REAGERER: NRKs fotballekspert Morten Morisbak Skjønsberg mener Norge burde gjort mer for å møte bedre lag i VM-oppkjøringen. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

NRKs fotballekspert, Morten Morisbak Skjønsberg, mener det kan bli skjebnesvangert når mesterskapet braker løs om få dager.

– Hvis Norge skal følge sitt ambisjonsnivå om å ta medalje, så burde de ha trent mot de aller beste motstanderne. Det har de ikke gjort, og det synes jeg er litt merkelig.

– Alle kan slå alle

I VM-generalprøven stakk Norge av med en knusende 7-2-seier over Sør-Afrika. Dette var en del av planen til Sjögren om å møte et afrikansk lag, et asiatisk lag og et topplag i oppkjøringen, for å være best mulig forberedt til gruppespillet i VM. Norge er i gruppe med Nigeria, Frankrike og Sør-Korea.

FORBEREDT: Landslagskaptein Maren Mjelde tror Norge er godt nok forberedt til å møte topplag som Frankrike. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Kaptein Maren Mjelde sier hun er svært fornøyd med både motstanden og resultatene, og at laget er godt forberedt til å møte noen av verdens beste.

– Jeg synes ikke man kan ta fra oss de gode resultatene vi har hatt, selv om det har vært mot antatt dårligere motstandere. Det har blitt så tett i kvinnefotballen nå at nesten alle kan slå alle. Mange av oss har spilt mot verdens aller beste før, og det er jeg helt sikker på at vi skal klare igjen, sier hun.

Norge spiller åpningskamp i VM mot Nigeria på lørdag. Deretter venter vertsnasjon Frankrike før Sør-Korea er siste hindring før et eventuelt sluttspill.