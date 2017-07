Klart for de første spurtsvarene

Hvor står Alexander Kristoff i forhold til sine argeste spurtrivaler? Hvordan vil opptrekket til Katjusja fungere? Har sykdomsplagede Mark Cavendish nok form til å kunne kjempe om etappeseirer også i årets Tour de France?

Det er tre av spørsmålene det kan være mulig å nærme seg et svar på etter søndagens 203,5 kilometer lange etappe, som i likhet med lørdagens tempoåpning starter i sentrum av tyske Düsseldorf.

Alt tyder på at det blir massespurt om seieren ved målgangen i belgiske Liège. I så fall blir det mange om beinet. Marcel Kittel, Nacer Bouhanni, Arnaud Démare, Mark Cavendish, André Greipel, Peter Sagan, Dylan Groenewegen og Alexander Kristoff vil alle ha et ord med i laget.

LES OGSÅ: Duket for sykkelfest: Her har nordmennene best sjanser

Avskriver ikke Cavendish

Kittel viste form med den sterke niendeplassen på lørdagens tempoetappe i striregnet i Düsseldorf. Tyskeren, som har ni etappeseirer i Tour de France allerede, kommer med et sterkt lag i ryggen.

Enda flere etappeseirer har Mark Cavendish. Briten har imidlertid fått oppkjøringen til sesongens høydepunkt ødelagt av sykdom og har selv antydet at han ikke er i toppform. 32-åringen fra Isle of Man avviser samtidig ikke at en solid porsjon kløkt og litt flaks kan rekke langt i en massespurt likevel.

Alexander Kristoff vil heller ikke avskrive veteranen.

– Han er typen som plutselig vinner selv om han ikke er i toppslag. Han vil nok få det tøft på de harde etappene i årets Tour med å rekke tidsfristen, men i spurtene vil han være der, sier han.

– Han tar nok ikke fire etappeseirer som i fjor, men han kan fort vinne en etappe eller to, tilføyer det norske spurthåpet.

Cavendish står med 30 etappeseirer i Tour de France så langt i karrieren. Legenden Eddy Merckx har flest med 34.

Bikkjeslagsmål

Alexander Kristoff leverte en sterk tempoetappe da han endte på 27.-plass i Düsseldorf. Etterpå var Katjusja-proffen optimistisk med tanke på egen form. Søndag kommer første sjanse til å ta en ny etappeseier i verdens største sykkelritt.

LES OGSÅ: Thomas åpnet best - Valverde ute av Touren

Samtidig har det vært uro rundt Kristoff og i Katjusja foran årets Tour de France. Nordmannen fikk ikke med alle sine foretrukne hjelpere til Frankrike. Hvilke utslag det vil gi, gjenstår å se.

Lørdag måtte i tillegg tyske Rick Zabel, som skal bidra i opptrekket til nordmannen, i bakken på åpningsetappen. Kristoff beroliget etterpå med at én av hans viktigste hjelpere ikke var nevneverdig skadd.

I asfalten gikk for øvrig også LottoJumbo-spurteren Dylan Groenewegen. I hvilken grad nederlenderen vil være hemmet av velten søndag er usikkert.

Sikkert er det derimot at det er duket for et bikkjeslagsmål i det som trolig blir årets første massespurt i Tour de France.

LES OGSÅ: Kristoff: – Fortsatt en del snusk i feltet