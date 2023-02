Klarsignal for skiskyttersprinten

Chelsea holdt til uavgjort mot nedrykkstruede West Ham

Chelsea åpnet soleklart best på London Stadium og etter 14 minutter scoret João Félix kampens første mål for gjestene. Portugiseren og Kai Havertz hadde også ballen i mål ved to anledninger, men begge ble annullert for offside.

Like før halvtimen var, spilt svarte hjemmelaget på en av sine første sjanser. West Ham-forsvarer Vladimir Coufal la inn, som Jarrod Bowen stusset videre til Emerson. Venstrebacken sørget for 1-1, og scoret mot gamleklubben.

Etter 88 minutter kom VAR i fokus igjen. Chelsea-spiller Conor Gallagher fyrte avgårde et skudd som Tomáš Souček blokkerte med armen.

Det mente VAR ikke var en straffbar handling.

Dermed endte det 1-1 mellom London-klubbene, og West Ham tar et livsviktig poeng. De ligger nå på 15.-plass med 20 poeng.