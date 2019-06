For et år siden var Johannes Høsflot Klæbo og Petter Northug, to av de største norske langrennsprofilene gjennom tidene, blant ansiktene når sprintlandslaget møttes til samling.

Når sprinterne møtes på samling i Bø mandag, er ingen av dem der. Northug måtte som kjent kaste inn håndkleet og avslutte en eventyrlig karriere i desember i fjor.

Klæbo har tatt steget over til allroundlandslaget, og er nå på samling på Lillehammer (selv om han ikke har signert ny landslagsavtale) for å bli en bedre distanseløper.

Det innebærer en ny hverdag for sprinterne.

For god

– Vi mangler jo verdens beste sprinter, og det er jo litt synd, sier Sindre Bjørnestad Skar til NRK etter å ha vunnet Holmenkollen Skishow på rulleski torsdag kveld.

Der så han aldri noe til Klæbo, som var langt bak. Men på sprintlandslagssamlingene hadde den regjerende sprintmesteren fra både VM og OL ikke for vane å være langt bak.

VERDENS BESTE: Johannes Høsflot Klæbos plass langt bak i rekke under Oslo Skishow er ikke representativ for hvor han normalt ligger på trening og i viktige konkurranser. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Tvert imot.

– Det var ofte han var så mye bedre enn oss på trening at det nesten var demotiverende, erkjenner Skar – som dermed antyder at det kanskje ikke er bare negativt at laget nå må klare seg uten Klæbo.

– Hvilke økter var demotiverende?

– Sprintøkter og hurtighetsøkter, der vi har sett at han har herjet i verdenscupen, VM og OL. Det var ikke sjelden at han vant sånne økter med litt for mye. Når det ble litt lenger, var han ikke nødvendigvis best, men det var noen økter han var skummelt god på, fastslår Skar.

– Ingen krise

Også trener Arild Monsen ser at Klæbos fravær har to sider.

SUVEREN: I Johannes Høsflot Klæbo har Arild Monsen hatt verdens desidert beste sprinter på laget de to siste sesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er etter hvordan man ser det. Alle ønsker på ett vis å ha verdens beste skiløper på laget, men det er absolutt ingen krise av den grunn. Nå er det ikke Johannes som viser vei hvor lista skal ligge, og vi skal strekke oss etter han. Nå settes det mer krav til hver enkelt om at vi må bruke hverandre, fastslår Monsen.

Ved siden av Sindre Bjørnestad Skar, består sprintlaget nå av rutinerte karer som Finn-Hågen Krogh, Eirik Brandsdal, Pål Golberg, Sondre Turvoll Fossli, samt nykommerne Erik Valnes og Mattis Stenshagen.

I sin fjerde sesong på laget føler Skar, som står med to verdenscupseirer, at han er klar til å bidra.

– Det er et par som er mer ringrever enn meg, men jeg føler selvfølgelig at jeg begynner å få en fin plass i laget. Jeg kan begynne å bidra med litt mer erfaring. Så har vi fått opp et par sultne unggutter som bidrar med mye iver, sier vinneren av skishowet.