– Du så på morgenøkta at mange prøver å løpe bakkene annerledes i år enn i fjor, men det er kult å se. Det gjør at jeg må være enda bedre hvis jeg skal slå dem. De kan kopiere det, men jeg skal prøve å være et steg foran hele tiden, sier Johannes Høsflot Klæbo.

– Gjør de det bra?

– Det er veldig mye bra. Du ser det er folk som har øvd på det, men det er noen som har litt å gå på også.

Får det ikke til

Den unge trønderen har revolusjonert langrennssprint i klassisk stil med sin særegne måte å løpe bakkene på, en diagonalteknikk som har fått navnet «Klæbo-klyvet».

Johannes Sjøflot Klæbo løper opp motbakkene. Du trenger javascript for å se video. Johannes Sjøflot Klæbo løper opp motbakkene.

På trening før lørdagens verdenscupåpning i Ruka, har han lagt merke til at mange av konkurrentene nå øver på teknikken hans.

– Jeg tror alle har prøvd det i hemmelighet, og hans teknikk har inspirert mange utøvere. Til og med i Frankrike har jeg sett mange unge skiløpere løpe som ham, sier Lucas Chanavat.

Tredjemann i sprintverdenscupen i fjor får det imidlertid ikke til.

– Det ser ikke likt ut, det fungerer ikke for meg. Jeg har ikke samme kroppstype som Johannes, så det virker ikke så bra som for ham. Men kanskje har det hjulpet meg til å forbedre teknikken likevel, sier Chanavat til NRK.

MANNE Å SLÅ: Johannes Høsflot Klæbo går inn i sesongen med mye å forsvare. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Ikke lett å kopiere

Heller ikke for verdens nest beste sprinter sist vinter, italienske Federico Pellegrino, kommer til å løpe bakkene som Klæbo i vinter.

– Nei, han går på sin måte, og kan gjøre det fordi han er så vant til det fra han var liten. Jeg har min måte og jeg prøver alltid å forbedre teknikken, men med min kropp er ikke det beste å gå som ham for å gå fort, sier Pellegrino.

Han har i likhet med Klæbo merket at mange prøver.

– Men det er ikke så lett å kopiere, påpeker han.

Verken Pellegrino eller Chanavat har prioritert klassisk særlig høyt i år, ettersom VM-sprinten i Seefeld går i skøyting.

– Liker det ikke

Johannes Høsflot Klæbo forventer likevel tøff konkurranse lørdag, og er forberedt på å møte sin egen medisin. Det må han finne svar på, om han skal forsvare merittene fra i fjor.

Det er ikke lite som skal forsvares, det er tvert imot alt. Verdenscupen i sprint, verdenscupen sammenlagt.

– Hvordan er det å være i forsvarsposisjon?

– Jeg liker det ikke, men vi får være i det, stå i det og prøve å gjøre det beste ut av det.