Klarer du Scheie og Drillos EM-quiz?

Tilskuer skapte massevelt

Det gikk fryktelig galt da en Tour de France-tilskuer holdt et pappskilt ut og forsårsaket at en rytter veltet under den første etappen av årets ritt. Det startet en kjedereaksjon, og en mengde ryttere lå igjen strødd på bakken. Også Amund Grøndahl Jansen fikk et utrivelig møte med asfalten i massevelten.