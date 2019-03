Klar tale fra Skistad om eget kvinnesprintlag – men Falla sier «nei»

– Jeg håper på sprintlandslag på jentesiden, sier 19-åringen til NRK.

På spørsmål om hun tror det skjer, svarer Stavås Skistad slik:

– De bør gjøre det. De kan ikke klage på at Norge ikke er like gode som svenskene hvis de ikke lager et sprintlandslag. Skal de lage det (et lag), så er tiden inne nå, sier den frittalende sprintkometen etter at hun røk ut av kvartfinalen i sprintkonkurransen i Falun lørdag.

Kvinnelandslagstrener Ole Morten Iversen forteller til NRK at det jobbes med neste års opplegg.

Gammelt ønske

LOVER INGENTING: Kvinnelandslagstrener Ole Morten Iversen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Ikke noe er klart ennå utover at rammer/budsjett er det samme og ingen endring på lagstruktur, som betyr elite-, rekrutt-, regions- og juniorlag, sier han.

Men diskusjonen om eget sprintlag på kvinnesiden har pågått i lang tid. For da sesongen startet, tapetserte nærmest svenskene pallen i hvert eneste skirenn. Maiken Caspersen Falla slet med helseplager. Det eneste sprintlyspunktet på kvinnesiden var nettopp Stavås Skistad.

Hun fikk sitt virkelige gjennombrudd ved å bli nummer fem under verdenscupen på Lillehammer i desember. Ellers var de norske resultatene i sprint syltynne før jul og kritikerne ba den norske ledelsen om å gjøre noe med sprintsatsingen, der ideen om eget sprintlag ble lansert.

Falla er uenig

At Falla kom tilbake i form noen uker over nyttår reddet likevel hele inntrykket av norsk sprintlangrenn på kvinnesiden.

For i VM tok hun gull, mens Mari Eide tok bronsen. Likevel virker de aller fleste å være samstemte i at det må skapes nye enere bak Falla i årene som kommer. Men verdens beste sprinter er imidlertid klar på en ting:

– Jeg vil ikke ha noe sprintlag for damene, sier hun, og mener dermed at Norge skal fortsette med ett elitelag, som består av enkelte sprintere og allroundløpere.

Falla mener hun og de andre norske sprinterne er nødt til å ha en viss utholdenhet og at den får de av å trene med for eksempel Ingvild Flugstad Østberg og Therese Johaug, ikke gjennom å trene kun sprintere sammen.

Når det gjelder selve laget tror hun det sikkert er «noen som vil gå ut og noen som vil komme inn».

– Vi må utvikle oss

SIER SIN MENING: Kristine Stavås Skistad, her fra intervjusonen etter rennet i Falun lørdag. Foto: Mikal Emil Aaserud / NRK

– Men jeg føler størrelsen på damenes elitelag bør være maks 12. Det er for praktiske grunner. Men ti er også et fint tall, sier Falla – og legger til at hun selv har noen klare tanker om hvordan man skal utvikle sprinterne på kvinnenes elitelag.

– Man kan ikke gjøre det samme, år etter år. Vi må utvikle oss. Flere jenter på laget går fortere og fortere på distanse. Men på sprint har det gått andre retningen, sier hun.

Stavås Skistad har riktignok ikke blitt tatt ut på noe landslag neste år, men tror hun ligger godt an. Men hun mener for eksempel at det ikke er noe poeng i at hun trener med Norges beste distansekvinner og at «hun ikke kommer til å se dem på langturer» dersom det skulle skje.

– Jeg håper det blir gode økter og ikke for mye mengde. Det blir nok mye for meg selv, men det er en fordel hvis det blir et eget sprintlag, sier Stavås Skistad.