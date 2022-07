Klar tale fra Nordås etter VM-skuffelsen: – Har ikke så mye å gjøre her

Etter at han røk ut i OL-forsøket i Tokyo var Narve Gilje Nordås klar på at han ikke ville til mesterskap uten å ha tatt kvalifiseringskravet. Likevel dro han også til VM på rankingplass, og kalte seg selv en hykler.

– Hva tenker du om at du dro hit nå?

– Sett i etterkant så har jeg nok kanskje ikke så mye å gjøre her. Det kan man si. Jeg uttalte meg jo allerede i fjor, så om jeg skal til VM neste år så må jeg ikke bare ta steg på trening, men jeg må vise i mesterskap at jeg kan fungere i løp og det gjør jeg ikke per dags dato.

– Sier noe om hvor problemet ligger

Nordås' dom over seg selv etter en 13.-plass med 13.37,14 i forsøket på 5000 meter er med andre ord ganske klar. Han klarte ikke å henge på når farten gikk opp mot slutten av løpet, og kom i mål 13 sekunder bak heatvinner Oscar Chelimo.

– Dette er langt under pari, men uansett så hadde det blitt for tøft i dag. Det er som fortjent, det er nivåforskjell. De beste er fortsatt best, fastslår 23-åringen.

– Er det noe du kan ta med deg herfra?

– At jeg er ferdig med løpet. Det er ganske digg.

Den kommentaren fikk trener Gjert Ingebrigtsen med seg der han fulgte løpet fra Europa.

– At han er mer fornøyd med å være ferdig enn å delta, sier noe om hvor problemet ligger, skriver han i en SMS til NRK.

Frister ikke med EM

Før løpet fortalte Nordås at treneren hadde rådet han til å løpe med lave skuldre. Men det hjalp lite.

– Det er litt symptomatisk med hele sesongen min. Det er noe som lugger og ikke funker. Når du ikke får hull på denne byllen, så blir det vanskelig, sier rogalendingen, som satte personlig rekord på 13.15,82 under Bislett Games.

Om bare tre uker er det EM i München. Han regner med at han stiller der, og håper ting kanskje kan snu litt.

KOSTET KREFTER: Narve Gilje Nordås forsøkte å tette flere luker underveis i løpet. Det kostet krefter. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Nå kommer det et EM, og det er kanskje ikke det som frister mest nå, så jeg håper at jeg får til ett eller annet på en konkurransearena, for det begynner fanken meg å bli lenge siden sist opptur nå.

– Hva tror du Gjert vil si etter løpet nå?

– Det er ikke så mye å si. Jeg tror jeg skal ligge lavt, så får vi se hva jeg finner på, svarer Nordås.