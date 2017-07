Woods: – Jeg vil fortsette å kjempe

Golfstjernen Tiger Woods har avsluttet sin behandling ved en privat klinikk i USA. Han ble behandlet for pillemisbruk etter at han 29. mai i år ble pågrepet, mistenkt for kjøring i påvirket tilstand.

– Jeg vil fortsette å kjempe sammen med legene, familie og venner. Jeg er svært takknemlig for støtten jeg har fått, skriver Woods på sin Twitter-konto.