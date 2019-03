Klæbos rival slår alarm – vil ha store endringer

– Vi ser at seertallene går nedover for langrenn globalt, og vi trenger å få fram nye ideer, måter å gjøre langrenn mer interessant på for å skape et bedre show på TV, sier Federico Pellegrino.

Verdens nest beste sprinter de siste årene sitter foran et vindu på et hotellrom i 22. etasje, med utsikt over «The Plains of Abraham» i Quebec. Det er der verdenscupfinalen i langrenn utspiller seg denne helga.

Der blir det masse publikum og stor stemning når Alex Harvey går sine aller siste skirenn i hjembyen. Etterpå vet ingen hva som skjer med langrennsinteressen i Quebec.

Det som virker klart, er at langrennsinteressen er på vei ned i mange land. TV-tallene synker.

Og der mange peker på massiv norsk dominans som en hovedutfordring, gjør egentlig Pellegrino det stikk motsatte.

– Underholdningsverdien forsvinner

Han mener det aller største problemet for langrennssporten er at de største stjernene, særlig fra Norge og Sverige, dropper mange verdenscuprenn gjennom sesongen.

– Når topputøverne står over renn, forsvinner underholdningsverdien. Jeg tenker at ett av problemene langrenn har akkurat nå, er at de beste ikke alltid konkurrerer i verdenscupen. Produktet vi viser på TV er dermed ikke alltid det beste, sier han.

Pellegrino har tenkt mye på hva som kan gjøres, og denne uka delte han tankene sine med utøverrepresentanter fra mange land på et møte i Quebec.

Hans hovedbudskap er at antall konkurransehelger, og følgelig konkurransesteder, må reduseres. Det vil gi rom for frihelger i terminlista.

– Det er ikke lett for utøverne å konkurrere på sitt beste nivå med de forutsetningene vi konkurrerer under nå, for vi har en ellevill kalender med få muligheter for hvile og trening. Du kan bare klare det hvis du velger å stå over renn, påpeker han.

STJERNER: Johannes Høsflot Klæbo er enig med Federico Pellegrino i at det beste er hvis alle de beste kan gå alle renn. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Lettere for smøreteamene

For sin egen del dropper han flere helger der det ikke er sprint på programmet, selv om han egentlig kunne tenkt seg å gå flere distanserenn. Denne vinteren sto flere av de beste allroundløperne på kvinne siden – med Therese Johaug og Charlotte Kalla i spissen – over Tour de Ski.

Johannes Høsflot Klæbo dro i likhet med veldig mange andre i verdenseliten ikke til verdenscupen i Cogne helga før VM i Seefeld. Dermed ble det ingen superduell mellom Klæbo og Pellegrino på den italienske rivalens hjemmebane i Aostadalen.

Pellegrino påpeker at færre steder å reise til også vil bety lavere reisekostnader, noe som vil hjelpe nasjoner med små budsjetter.

Det vil også gjøre det mer levelig for folk i støtteapparatet.

– Det vil skape et lettere liv for smøreteamene. Neste år har de ni helger på rad, så en hvilehelg, og så sju nye helger. Det er ikke så lett for dem å alltid gjøre sitt beste, særlig i små nasjoner som ikke kan veksle mellom smørere fra helg til helg, understreker han.

22 steder, 41 renn

Slik verdenscupkalenderen i langrenn er satt opp for neste vinter, er det 41 renn på 22 ulike steder. Den eneste frihelga underveis, er den første helga i februar. Da har mange utøvere nasjonale mesterskap det forventes at de skal delta i.

Pellegrino innser at det blir vanskelig å få gjort noe med den terminlista. Men på sikt ønsker han seg minst tre frihelger i løpet av sesongen; én før Tour de Ski, én etter Tour de Ski og én før internasjonale mesterskap.

Blant dem som støtter Pellegrinos forslag, er Therese Johaug.

– Når det blir veldig mange renn, sier det seg selv at man må prioritere bort noen renn, og da vil ikke de beste stille alle helgene. Du klarer ikke å være på topp helg etter helg uten å få lagt inn god mengdetrening, fastslår hun.

Johaug ser for seg en løsning med færre, men lengre, konkurransehelger.

– Vi kan for eksempel starte med et distanserenn torsdag, sprint fredag, ny distanse lørdag og så kanskje stafett eller lagsprint søndag, sier hun.

Også Johannes Høsflot Klæbo er positiv:

– Vi trenger dueller hver gang, fastslår han.

Mari Eide, som tok bronse på VM-sprinten i Seefeld, er derimot mer skeptisk.

– Hvis jeg skal se fra norsk perspektiv, så må vi være synlige hver helg for at flest mulig norske utøvere skal få prøve seg. Så jeg deler ikke helt synet til Pellegrino. Men jeg ser poengene hans, og hvis vi skal skape interesse på verdensbasis, så kanskje vi må ha med stjernene på alt, sier hun.

DROPPET TOUR DE SKI: Therese Johaug ofret viktige skirenn for å være i toppform til VM. Hun vil gjerne ha en terminliste som legger bedre til rette for trening gjennom sesongen. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Norge har mest å tape

Når norske stjerner står over renn, betyr det at løpere på nivået rett under slipper til. Også Pellegrino innser at hans forslag ikke er det beste for de nest beste i Norge.

Men det er en pris han mener Norge bør være villig til å betale for å styrke TV-produktet internasjonalt.

– Norge er kanskje landet som har mest å tape. I Italia er langrenn den 15. eller kanskje den 20. største sporten. Vi har mindre å tape. Men i Norge, hvis vi fortsetter som dette, vil dere få problemer, advarer han.

Vegard Ulvang, som er leder i langrennskomiteen i FIS, synes Pellegrinos tanker er meget interessante.

– Det har vært diskusjoner rundt dette i mange år. Et av argumentene for systemet vi har i dag, er at det er viktig å være til stede i TV-flatene hver helg. Men vi har jo ikke noe faktagrunnlag for å si at det er viktig. Det kan godt hende at vi må tenke helt nytt. Kanskje er det sånn at «less is more», sier Ulvang – som definitivt er enig i at produktet er best når de beste løperne stiller til start.

Ulvang om terminlista: – Ikke god

Om terminlista for kommende sesong, med 41 renn på 22 ulike steder, sier Ulvang:

– Den ble ikke god.

Samtidig mener han den belyser utfordringen hans komité står overfor når spørsmålet diskuteres i hans komité.

– Det er 17 nasjoner som skal bli enige. Arrangørene står i kø og ingen vil gi slipp på sine arrangementer. Da blir det mange kompromisser, og da blir ikke resultatet alltid det beste, sier Ulvang.

Han påpeker at kontrasten til skiskyting er stor. Der er det Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) som eier hele verdenscupproduktet.

I FIS-grenene er det nasjonale forbund som eier sine egne arrangementer – og må bli enige om hvilke renn som skal være på terminlista.

– Men hvis utøverne klarer å enes om et endringsønske, vil det være en tydelig stemme som nasjonene må lytte til, påpeker Ulvang.

POSITIV: Vegard Ulvang synes Pellegrinos tanker er interessante. Som leder i langrennskomiteen i FIS er det hans jobb å finne kompromisser som både arrangører og utøvere kan leve med. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Vil endre poengsystemet

I tillegg til å legge om terminlista, foreslår Federico Pellegrino å legge om poengsystemet i verdenscupen. Han mener langrenn bør adoptere poengsystemet fra skiskyting. Der gir en verdenscupseier 60 poeng, mot 100 i langrenn.

Han mener også det vil gjøre det vanskeligere for de beste å droppe renn, dersom de vil hevde seg i verdenscupen sammenlagt.

– I skiskyting gir én seier like mange poeng som to ellevteplasser. Du må virkelig konkurrere, selv om du ikke er i toppform vil du ønske å konkurrere. Hvis du i langrenn ikke er i god nok form til å komme blant de ti beste, kan du like gjerne bli hjemme og trene, sier Pellegrino.

Poengforslaget er ikke en del av endringene utøverne har diskutert nå, men også dette synes Vegard Ulvang er interessant.

Det er imidlertid enda vanskeligere å få gjennomført enn endringene i terminlista.

– Også dette har vært diskutert i tidligere, og det er gode argumenter for å endre. Men her er det felles poengpraksis i alle FIS-grener, og det er ingen som snakker om dette i alpint, hopp og så videre. Da blir det vanskelig, konstaterer Ulvang.

– Dette er kroppen min

Federico Pellegrino vil følge spent med på hva som skjer.

– Nå har jeg sagt min mening. Jeg har prøvd gjennom utøvermøter å bidra. Så fokuserer jeg på å gjøre min jobb som utøver, og ser på kalenderen som FIS foreslår. Så må jeg, som tidligere, finne min egen kalender innenfor den store kalenderen for å nå mine mål, sier han.

– Jeg skulle veldig gjerne vært en komplett langrennsløper, jeg skulle gjerne ha gått alle løp, men jeg kan ikke. For dette er kroppen min og dette er den energien jeg har, så jeg kan ikke være i min beste form i hvert løp hele sesongen.