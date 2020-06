Nemlig at Klæbo er bedre rustet til å stå utenfor landslagssystemet. Ikke denne sesongen, men kanskje allerede neste.

– Det er noe av det mest dramatiske som har skjedd i langrenn siden Petter Northug brøt ut av landslaget. Denne avtalen gjør det lettere for Klæbo å bryte ut, hvis han vil det, sier Adresseavisens kommentator til NRK.

ADRESSA-KOMMENTATOR: Birger Løfaldlli. Foto: Håvard Haugseth Jensen

– Lettere å hoppe ut nå

Han tror Skiforbundets velvilje er med på å sørge for Klæbo på kort sikt blir værende: At han får lov til å profilere det som fremstår som en omfattende avtale med sykkellaget som har energistasjonskjeden Uno-X sitt navn.

Onsdag bekrefter også Skiforbundet overfor VG at Klæbo vil signere landslagsavtalen i løpet av dagen.

Men Løfaldli ser flere utfordringer frem i tid. Han lister opp flere grunner til at Klæbos nye privatavtale allerede neste år kan føre til slutten på landslagsmodellen slik vi kjenner den i dag.

Det ene handler om at Klæbo går inn i noe helt nytt. Et lag som driver på tvers av idretter. Dette kan være første steg for Uno-X til å danne et langrennslag med enda flere stjerner på laget, slik man allerede ser i sykkel, tror Løfaldli.

Selskapet er ikke i bransjemessig konflikt med Skiforbundets sponsorer, i motsetning til hva som var tilfellet med Petter Northugs Coop-avtale. Sånn sett mer spiselig for forbundsledelsen.

Nå er det enklere å bryte ut av landslaget. Klæbo har fått en avtale som strekker seg til 2025 og er med andre ord langsiktig. Han har et enda bredere støtteapparat i ryggen.

– Det siste er den viktigste årsaken til at jeg mener dette er såpass dramatisk. Han kan finne ut at landslaget ikke er rett plass for ham. Det blir enklere å hoppe ut nå enn tidligere, sier Løfaldli.

INVOLVERER SEG I NYTT PROSJEKT: Johannes Høsflot Klæbo, her under en treningsøkt med profflaget Uno-X. Foto: Emil Sollie

Kjempeavtale

Avtalen mellom Norges største skistjerne på herresiden og Norges første profesjonelle sykkellag, Uno-X, ble lansert tirsdag.

Det går frem av pressemeldingen at det er den største kommersielle avtalen Klæbo har inngått og varer i første omgang helt frem til etter sesongen 2025. Ifølge VG har den en verdi på 25 millioner kroner i avtaleperioden.

– Frigjør seg fra landslaget

Avtalen fremstår omfattende. Partene skal sammen fremme innovasjon, kunnskapsdeling og prestasjonskultur. Verdier man skulle tro Klæbo ville fronte med Norges Skiforbund.

Klæbo røper blant annet at han kommer til å delta på samlinger og oppsiktsvekkende nok benytte seg av sykkellagets eksperter innen ulike fagområder, «som høydetrening, mental utvikling og mye mer». Et tilbud han i utgangspunktet har gjennom landslaget og gjennom Olympiatoppen.

Løfaldli mener ordlyden minner om at Klæbo distanserer seg fra Norges Skiforbund.

– Han frigjør seg og gjør seg enda mer uavhengig av landslaget. Som sagt; Han kunne enkelt hoppet ut av landslaget med denne avtalen og det teamet han har i ryggen til vanlig, sier kommentatoren.

LANGRENNSSJEF: Espen Bjervig, her fra tirsdagens økt med langrennsdamene i Oslo. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Vil man gå verdenscup, må man være på lag

Klæbos manager og pappa, Haakon, ønsker ikke å kommentere Løfaldlis utspill og sier følgende:

– Jeg er fornøyd med avtalen og den langsiktigheten den gir Johannes med tanke på å holde på med langrenn.

Langrennssjef Espen Bjervig sier at Norges Skiforbund har klare regler for hva som gjelder når du blir tatt ut på landslaget:

– Vil man gå verdenscup, så må man være med på lag. Størrelsen på avtalen vil ikke avgjøre noe på regelverket som Norges Skiforbund opererer med.

Når NRK påpeker at Løfaldli mener Klæbo gjennom ordlyden i pressemeldingen distanserer seg fra Skiforbundet, kommenterer Bjervig det slik:

– Det har jeg ikke noen spesiell kommentar til. Jeg kjenner ikke detaljene i hvordan han har tenkt å trene med dem. Men som landslagsutøver er man underlagt og benytter de helsetilbudene vi har. Så kan sikkert andre miljøer være inspirerende, tenke og reflektere annerledes. Men landslagsutøvere følger vårt helseregime, sier han.