– Jeg må være så ærlig og si at det er synd. Jeg husker selv hvor viktig et rekruttlag var for meg. Da jeg kom fra junior til rekrutt... Det var det største jeg kunne gjøre. Det var stort, og var fornøyd med å komme meg dit. Å få den muligheten på rekrutt er noe jeg absolutt ikke ville vært foruten.

Det sier Johannes Høsflot Klæbo engasjert til NRK under Toppidrettsveka, der han ble nummer to sammenlagt like bake sin arge rival, Aleksandr Bolsjunov.

Han er ikke helt ferdig der.

– Det er synd, selvfølgelig. Jeg håper skiforbundet ser at rekrutt er noe vi må ha. For de nest beste er det viktig å ha noe strekke seg mot. Det å komme på rekruttlag skal være stort. Du skal ha elitelag, og kommer du ikke dit og får tilbud om rekrutt, så skal det være det målet og det største. Vi får håpe det skjer noe der neste år.

Johannes Høsflot Klæbo, her under den første etappen av Toppidrettsveka. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Vil ha lag på minst seks

Klæbo var så sent som i 2016/2017-sesongen en del av rekruttlandslaget. Det året slo han voldsomt igjennom. I Lahti-VM i 2017 tok han sin første seniormedalje med bronse på sprinten i Finland. Han ble naturligvis belønnet med plass på elitelag til OL-sesongen 2017/2018.

Han svarer følgende på om han reagerer på den manglende satsingen:

– Jeg må si at jeg håper for de som er nest best at de får noe å strekke seg mot. Det trenger de, og det kommer i hvert fall jeg til å si ifra om at jeg synes er viktig. For jeg husker hvor viktig jeg synes det var.

– Hva skal du si ifra om?

– Jeg vil at de skal ta med i betraktning at det er «jækla» mange her på laget (elitelag) som har vært innom rekruttlandslaget, og at det er noe man må huske på når man ser statistikk tilbake i tid, sier Klæbo, og legger senere til at det bør være minimum seks på et slikt lag i tilfelle det blir sykdom, skader eller lignende.

DEBUTERTE I VERDENSCUPEN: Johannes Høsflot Klæbo, her i 2016 hvor han skulle debutere i verdenscupen i Kuusamo. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Møte før sesongslutt

Men hvorfor ble det i det hele skrinlagt en herresatsing på nivået under elitelag?

NRK har snakket med kilder som forteller om en tøff evaluering av deler av opplegget på rekruttlandslaget i løpet av slutten av sist sesong. Så godt som hele rekruttlandslaget, både herrer og damer, var samlet under et møte.

De ga en klar tilbakemelding om at enkelte deler av opplegget rundt ikke var godt nok. I det møtet var også langrennsledelsen representert.

PROFIL I JENTESATSING: Det ble ikke noe elitelag for Kristine Stavås Skistad, men i stedet et nyopprettet U23-lag for damer. Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix

«Ny retning»

En tid senere kom beskjeden om at skiforbundet valgte en ny retning. Nå skulle de heller satse på jentene og det ble satt en «aldersgrense». Rekruttsatsingen begrenset seg til U23-løpere.

Enkelte løpere som ble vraket reagerte sterkt på prosessen.

Men ifølge langrennssjef Bjervig handlet avgjørelsen om at unge, lovende herreløpere ga tilbakemelding om at de hadde sterke lokale treningsmiljøer, mens jentene følte de ikke hadde lik tilgang på det samme. I tillegg handlet satsingen på jentene om at skiforbundet var bekymret for etterveksten bak Therese Johaug & co.

Senere kunne NRK likevel fortelle at en rekke utøvere hadde, både herrer og damer, vraket tilbudet om rekruttsatsing i skiforbundet og fortsatte heller satsingen i et privatlag.

Diskuterer løsninger til uken

Noen måneder senere var det klart for det såkalte vårmøtet i skiforbundet. Her diskuterte ski-kretsene hvordan fremtidig landslagsstruktur skulle bli. Møtet er rådgivende for langrennskomiteen, som er styret i grenen langrenn. Forslagene som kom inn spriket i begge retninger.

Noen ønsket en større satsing på regionslagene uten rekruttlandslag, andre ønsket begge deler. Men i sum gikk det an å få inntrykk av at dagens modell ikke var god nok på herresiden. Det tok også allroundtrener Eirik Myhr Nossum til orde for.

Denne uken møtes også langrennskomiteen for å diskutere innspillene og vurdere behovet for eventuelle endringer i dagens lagstruktur, sier langrennskomité-leder Torbjørn Skogstad.

Han understreker at rekruttlandslaget på ingen måte er lagt ned, og at årets løsning var en beslutning som ble tatt i samspill mellom styret, Bjervig og trenerne.

LANGRENNSKOMITE-LEDER: Torbjørn Skogstad, øverste leder for norsk langrenn. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Ikke permanent endring

Når Skogstad får høre hva Klæbo mener om temaet, svarer han at det ikke er noen tvil om at rekruttsatsingen forbundet har hatt, har vært en suksess.

Han påpeker at det per i dag ikke er besluttet noen endring på denne «strukturen».

– Uttaket som ble gjort i vår, der det ble tatt ut et rent jentelag, var et uttak for denne sesongen og ikke en permanent endring, sier Skogstad.

HAR KLARE MENINGER: Emil Iversen, her under Toppidrettsveka under langløpet på Hitra sist uke. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Iversen: «Må ha» rekruttlag

Emil Iversen sier han tok beskjeden om den manglende satsingen på de nest beste herreløperne i Norge som en stor overraskelse. Han forteller også at han ble lei seg.

Iversen husker selv hvor bra det var da han var på rekruttlandslag. Han sier det er noe som må til. Grunnen er ganske enkel. På elitenivå er verdens beste ski-løpere og det er knallhardt å ta det siste steget.

– Da må du samle de nest beste på et lag, sier Iversen, som legger til at han aldri hadde vært der han er i dag uten et rekruttlandslag.

Klæbo legger til slutt til at husker hvor gjevt det var å være en del av rekruttlandslaget.

– Og spør du mange av de andre på elitelag, så synes de også det var viktig. Da er du blant de nest beste. Da kan du komme deg på enkelte verdenscuprenn – det husker jeg betydde veldig mye, sier 22-åringen.