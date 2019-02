Klæbo om VM-presset: – Du er redd for å skuffe noen. Det er en tung tanke.

På NRKs spørsmål om det føles rettferdig at han, i sitt andre VM og bare 22 år gammel, har et enormt press på seg, svarer han slik:

– Det er sånn det har blitt. Jeg føler ikke jeg kan gå rundt og si at ting er urettferdig. Det er bra at folk har tro på meg, heier på meg og mener jeg har en fair sjanse til å vinne. Da må jeg bruke det til positiv energi og ta det med meg, i stedet for å være redd for å mislykkes, sier han – og fortsetter:

– Det er kanskje det man er mest redd for. Du er redd for å skuffe noen, det er en tung tanke. Det er ikke enkelt, det. Det er mange som skulle satt seg inn i hodene på de som står her og skal konkurrere. Det er kanskje ikke like enkelt som det ser ut som, sier skistjernen.

Han er klar for sitt andre VM på ski. De ble bronse sist gang i Lahti 2017. Men det var i gjennombruddsesongen. Det var ikke mange som forventet gull.

Saken fortsetter under bildet.

TESTET LØYPENE: Klæbo på plass i sprinttraseen i Seefeld på mandag. Foto: NRK

Fem strake

Siden de dagene i Finland har han bare herjet mer og mer, i både mesterskap og verdenscup. Han har vært totalt dominerende i sprint.

Bare de to siste månedene har han notert seg for fem strake sprintseire siden verdenscuphelgen i Davos i midten av desember. Ikke rart Klæbo er på alles lepper før den første VM-konkurransen torsdag, i nettopp sprint.

Avslappet

Klæbo møter NRK ved utøverhotellet noen få kilometer utenfor VM-løypene i Seefeld. Han opplever at de strålende forholdene i Østerrike gjør at han bare har lyst til å trene enda mer enn han har gjort, men bedyrer at han skal ha klart å tråkke inn bremsen slik han skal.

Mellom slagene slapper han av og skravler mye med Finn-Hågen Krogh og Emil Iversen, forteller at det blir noe TV-spilling, og kanskje blir det en fin V-log etter mesterskapet, røper Klæbo.

Han er i strålende humør og virker ikke preget av alvoret som venter om noen få dager.

– Selvfølgelig tøft

Men NRK-ekspert Fredrik Aukland mener at forventningspresset er enormt.

NRK-EKSPERT: Fredrik Aukland, her avbildet under Tour de Ski i år. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Nå har han tatt steget fra å være en ung gutt som har overrasket det norske folk. Nå er det VM og det forventes at han skal vinne. Det er en tøff situasjon å håndtere mentalt.

Selv om forventningene var mindre i mesterskapsdebuten i Lahti 2017, kjente Klæbo virkelig på dette under OL i Pyeongchang i fjor. Dette var han helt åpen om i ettertid. Han forteller at følelsen overhodet ikke er den samme nå og at det er mulig den kommer krypende, men enn så lenge går det helt fint at et VM venter.

Om Auklands utspill, svarer Klæbo slik:

– Det er klart, det er tøft, selvfølgelig. Det er dette vi har trent for og det vi vil holde på med. Får jeg en god start på sprinten er mye gjort. Men det er toppidrett og vi vet hvor brutalt det er, sier Klæbo - og påpeker at hans på papiret argeste rival, Federico Pellegrino, hadde en imponerende generalprøve i Cogne sist helg.

– Ikke skremt

Italieneren vant sprinten på hjemmebane etter å ha røket staven, tatt igjen teten og vunnet spurten.

VENNER OG RIVALER: Federico Pellegrin og Klæbo, her under verdenscupen i Ruka i Finland i november, Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Han har både form og toppfart inne. Johannes må være først inne på oppløpet og være tøffere enn ham taktisk, tørre å gå i front. Da det var prøve-VM her i fjor var alltid Johannes først ned den lange utforkjøringen og fikk fem meter på flaten her. Han må prøve å få noen meter på Pellegrino før oppløpet, sier Aukland.

– Det var rått å se, sier Klæbo om Pellegrinos generalprøve-løp, men som likevel understreker dette:

– Jeg ble ikke skremt. Det er vanskelig å si med tanke på at de ligger på 1500 meters høyde. De responderer annerledes der. Men han kommer til å gå fort på torsdag, sier 22-åringen, som til tross for Pellegrinos form må tåle favorittstempelet om to dager.

PS: Klokken 12.00 torsdag følger du prologen på VM-sprinten på NRK 1 og nrk.no. Klokken 14.30 starter finalene.