Klæbo om Dyrhaugs skademareritt: – Det har vært nok for ham nå 

For tirsdag sist uke, i Bymarka i Trondheim, gjennomførte Dyrhaug sin aller første hardøkt på rulleski på lang, lang tid. Til stede var allroundtrener Eirik Myhr Nossum for å følge opp.

Selv erkjenner 31-åringen at han har et stykke å gå, men han er tydelig lettet. Det er også lagkameratene hans.

– Det er ingen jeg unner mer å komme tilbake enn Niklas, sier Johannes Høsflot Klæbo, som har fulgt en av sine nærmeste venner på langrennslandslaget på nært hold i sesongoppkjøringen.

Skulder, tann og legg

Den har vært tung for Dyrhaugs del. Beskjeden 31-åringen fikk for cirka to måneder siden var nedslående. Han hadde allerede gått redusert gjennom mai måned etter å ha fått skulderen ut av ledd under et showrenn i Mosjøen i slutten av april.

Så kom en trøblete visdomstann i juni. Etter en opptur inn mot- og under rulleskirennet i Kristiansand i juli, ble plutselig en vond legg enda verre etter en løpetur. Så vond at han måtte ta MR i slutten av juli. Det ble konstatert en delvis avrevet leggmuskel.

Satt tilbake flere måneder

VAR PÅ GANG: Niklas Dyrhaug, her på snø under Sognefjellssamlingen i slutten av mai i år. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Rehabiliteringsperioden har vært tøff, nærmest uten muligheter for å bruke føttene, som han selv sier. Det utelukker trening som løp, rulleski og til og med sykkel. Asfalt og myr ble byttet ut med basseng og styrkerom.

– Det er en tung prosess. Å snu det og bruke det som motivasjon, det tar tid. Klarer du det, så har du målet langt der framme. Men jeg, som ikke har trent hele våren og sommeren, må være såpass ærlig på at 15. september er som 1. juni å regne nå, sier han, og svarer et kontant «ja, det er jeg», på spørsmål om han er satt så langt bak i tid.

For en av Dyrhaugs bestekompiser, Didrik Tønseth, er situasjonen merkelig. De to har bare trent tre timer med hverandre i den siste skadeperioden som har vart i rundt 60 dager. En lett løpe-økt og litt styrke. Tre treningstimer hadde de daglig sammen før...

– Vært nok for ham

Klæbo mener Dyrhaugs vei tilbake er motiverende og inspirerende. Han skryter av lagkompisens positivitet. «Han har hodet helt på rett plass», er dommen fra den ni år yngre ski-stjernen.

– Det har vært nok for ham nå. Jeg unner ham alt godt i tiden som kommer. Jeg håper vi får kjørt en del økter sammen i høst. Forhåpentligvis kan jeg bidra til at han kommer tilbake. Og jeg håper definitivt han havner helt på toppen når vinteren kommer. Det tror jeg absolutt alle andre unner ham også, sier Klæbo.

Dyrhaug mener det nå handler om å tenke langsiktig og forventer ikke å se seg selv i noen toppform under langrennsåpningen på Beitostølen i midten av november. «Det blir å tro på julenissen», melder han – og trekker litt på smilebåndet.

KOMPISER: Didrik Tønseth og Dyrhaug, her fra da langrennslandslagene ble presentert i april i år. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Motiveres av svenske

Han utelukker ikke at han kan overraske i enkeltrenn, men hovedfokuset blir på det som skjer etter jul og overbevise nok for å komme med i VM-troppen. Han har notert seg at Martin Johnsrud Sundby får motivasjon av råsterke russere på nattbordet.

– Jeg bruker heller Johan Olsson, sier han – og tenker på svensken som på grunn av sykdom ikke gikk mange konkurranser, men som ble kjent for å være en som «var best da det gjaldt».

– Når han først gikk, så gikk han vanvittig fort. Mulig det blir isolat i Bruksvallarna (kjent svensk vintersportssted). Jeg skal høre med Olsson. Jeg tror han har noen gode tips i denne type saker, sier Dyrhaug og ler.

– Vill treningsjobb

Det aller siste spørsmålet forutsetter at Tydal-gutten kommer seg til VM i Seefeld i februar.

Men havner han på pallen - hvordan vil han rangere en slik prestasjon?

– Det vil være det største jeg har gjort. Det er det som er drømmen. Tilbake skal jeg. Det er jeg ikke redd for. Det kommer til å ta tid. Jeg har god tid til Seefeld. Jeg skal i hvert fall gjøre en vill treningsjobb denne høsten her for å komme tilbake, så skal du ikke se bort ifra at jeg klinker til litt etter jul, sier Dyrhaug.