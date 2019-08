Bolsjunov føk nemlig først over målstreken under langløpet på Hitra torsdag kveld. De 47 kilometerne rundt omkring på øya markerte den første etappen av totalt fire under årets utgave av Toppidrettsveka i Trøndelag.

Russeren strakk armen i været og var tydelig svært fornøyd med seieren foran et kobbel av internasjonale toppløpere, men velger å tone ned det hele i etterkant.

– Dette var ikke så viktig, sier Bolsjunov smilende – via sin alltid tilgjengelige servicemann og tolk fra det russiske forbundet, nemlig Max Volkov.

– Han kommer hit uten å være i god form og er totalt utrent for dette. Han er ganske glad for at han klarte å vinne – selv uten å være i god form, melder russeren.

– Er dette en spøk?

– Nei, svarer Volkov kontant på vegne av Bolsjunov.

Saken fortsetter under bildet.

SEIER: For Aleksandr Bolsjunov (lengst fremme til venstre), foran blant annet Andrew Musgrave med gul trøye. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Sterk avslutning

Men den 22-årige kraftpakken var råsterk underveis og da det skulle avgjøres på slutten. Han fikk med seg briten Andrew Musgrave og finnen Iivo Niskanen på et rykk fra resten av feltet. Ikke langt fra mål ble trioen til en kvartett da Didrik Tønseth plutselig jobbet seg opp i gruppen.

Da det ble en ren stakespurt var Bolsjunov ikke overraskende sterkest og vant foran Musgrave, Niskanen og med Tønseth som beste norske på en fjerdeplass.

Slik vinner man Toppidrettsveka: Ekspandér faktaboks Utøverne går minst tre av fire distanser og samler poeng underveis. De følger verdenscup-regler der vinneren får 100 poeng, andreplassen 80 poeng, tredjeplassen 60 poeng, og så videre. De to neste etappene går i Aure fredag. Den siste etappen går i Trondheim lørdag og er en jaktstart-konkurranse. Løperen med flest poeng starter jaktstarten først.

Tidsdifferansen mellom løperne gis ved at 1 poeng omregnes til 0,5 sekund. Har andremann 10 poeng mindre enn førstemann starter han 5 sekunder bak. Slik er poengstillingen etter første konkurranse på Hitra (poeng i parentes): 1: Aleksandr Bolsjunov (100), 2: Andrew Musgrave (80), 3: Iivo Niskanen (60), 4: Didrik Tønseth (50), 5: Gjøran Tefre (45), 6: Martin Løwstrøm Nyenget (40), 7: Aleksej Tsjervotkin (36), 8: Magnus Stensås (32), 9: Niklas Dyrhaug (29), 10: Erland Kvisle (26), 11: Johannes Klæbo (24), 12: Petter Eliassen (22), 13: Morten Eide Pedersen (20), 14: Dario Cologna (18), 15: Eirik Mysen (16), 16: Thomas Bucher-Johannessen (15), 17: Emil Iversen (14), 18: Mattis Stenshagen (13), 19: Magnus Versterheim (12), 20: Anton Karlsson (11). Kilde: Toppidrettsveka.no

– Klin «gal»

I den norske leiren er de imidlertid ikke helt overbevist om at Bolsjunov er i dårlig form. Vinterens to største håp i kampen om den gule verdenscuptrøya, Emil Iversen og Johannes Høsflot Klæbo, havnet på henholdsvis 17. og 11. plass, snaue 16 og ti sekunder bak vinneren.

De svarer slik på Bolsjunovs sterke åpning på Toppidrettsveka.

– Jeg vet Bolsjunov er innbitt hver dag, hele året. Han er ikke helt som meg der. Det er bare å se på ham. Han er klin «gal», han fyren. Han går så hardt og er så gjennomtrent at... Jeg er litt dårligere enn ham nå. Men har jeg maksdager og får trent bra utover høsten, så kan jeg slå ham i enkelte skirenn. Men vi får se. Han viser at han er i bra rute, sier Emil Iversen.

Saken fortsetter under bildet.

BRUKBAR PLASSERING: På Emil Iversen, som her triller i mål til en 17. plass under langløpet på Hitra torsdag kveld. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Dobbelt så store armer som meg

Klæbo humrer godt for seg selv når temaet er Bolsjunov. Skistjernen svarer fleipende og ironisk at «ja, jeg kjenner at jeg har savnet ham», når han innleder svaret om hvordan duellen var med den jevngamle russeren. De to spilte hovedrollene i kampen om verdenscupen sammenlagt sist sesong. Slik kan det bli også i 2019/2020.

– Det er klart, han viser at han er i godt slag. Og du ser jo på fyren at han er trent når han tar av seg og står i bare startnummeret her. Han har jo dobbelt så store armer som meg, sier Klæbo, og smiler.

– Du lurer jo på hva han har trent. Men han er også god på dette. Vi så det på Blinkfestivalen i fjor også. Men vi er med i hvert fall – og det er viktig, sier han.

Saken fortsetter under bildet.

I GODT SLAG: Johannes Høsflot Klæbo hadde en god dag under langløpet på Hitra og tok blant annet en spurtpris han ble premiert for etterpå. Her er han fotografert etter rennet. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Utrolig bra kamp

Bolsjunov sier til NRK at han ligger på samme volum trening i år som i fjor og at alt er ved det vanlige.

Han har ikke mange meninger om at Klæbo har valgt å bytte lag fra sprint til allroundlandslaget før denne sesongen og er bare fornøyd med at det er en jevnere fordeling av fristils- og klassiskrenn i verdenscupen kommende vinter. Russeren mener det var for mange skøyterenn sist sesong.

Han fleiper med at nordmennene «ikke har en sjanse» på den gule trøya når vinteren kommer.

– Vi får se da. Kampen blir i hvert fall utrolig bra, sier Bolsjunov, som tok et viktig grep om sammenlagtseieren i Toppidrettsveka med torsdagens seier.

PS: Allerede fredag morgen går Bolsjunov etter planen nok en tøff distanse med 25 kilometer fra Aure til Brekka. Det gjør også Emil Iversen og de andre norske allroundgutta med unntak av Klæbo. Han går etter planen kun sprinten i Aure sentrum fredag ettermiddag.