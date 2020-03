Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

For etter å ha satt både Sveits og Russland på plass på oppløpet, stod Klæbo i målområdet og hadde en samtale med allroundtrener Eirik Myhr Nossum. 23-åringen smilte, lo og pekte på skiskoene sine. Det var ikke uten grunn.

– Noe hadde skjedd før start. Jeg visste ikke om det, men den ene ankelstøtten var løs. Så det ble nærmest en klassisksko, sier Nossum og smiler.

– Jeg vet ikke hva som skjedde, men tror jeg sparket borti noe da jeg løp bort til stadion. Jeg snublet borti noe, så løsnet en skrue. Jeg hadde ikke noe støtte på innsiden da jeg stod på start. Jeg ble bekymret da jeg skulle gå ut, sier Klæbo.

– Og jeg turte ikke si noe før jeg var ferdig. Det var like greit.

SESONGENS FØRSTE: Etter å ha blitt nummer tre under stafetten på Lillehammer i desember, smakte det godt med seier på øvelsen i Lahti for Sjur Røthe, Pål Golberg, Hans Christer Holund og Johannes Høsflot Klæbo.

– Som en tvangstanke

Den observante TV-seer fikk kanskje med seg at Klæbo underveis hele tiden tittet på utstyret sitt. Også skiskoen han var usikker på.

– Det blir som en tvangstanke. Du kikker på alt og kikker ekstra på skoen, slik at den i hvert fall står i posisjon og ikke helt skjevt.

Den ufullstendige skiskoen gjorde også Hans Christer Holund betenkt.

– Vi var usikre på hvordan det skulle gå til slutt, innrømmer Lyn-løperen.

RÅSTERK: Johannes Høsflot Klæbo hadde tid til å vinke til publikum idet han føk over målstreken under stafetten i Lahti.

Måtte forsøke å rykke

Men det gikk bra.

For i mål var det bare smil og latter blant de norske gutta. Pål Golberg og Hans Christer Holund var tryggheten selv på de to første etappene.

Sjur Røthe gjorde heller ingen feil på den tredje, men lyktes ikke med å gi ankermann Klæbo det forspranget han hadde sett for seg. Til det var forholdene for vanskelige å skaffe en solid luke på.

Klæbo fikk det derfor også billig. De to første rundene var lekende lette for ham. Da Norge, Russlands første- og andrelag gikk ut på den avsluttende 2,5 kilometer lange runden, mente NRK-ekspert Torgeir Bjørn at noen måtte gå hardt til for i det hele tatt klare å riste av seg Klæbo.

Det var det ingen som gjorde.

– Jeg stusser litt, sier Klæbo.

– Jeg forstår på en side at de ikke gjør det. Det snør som bare det. Men likevel, da jeg fikk det som jeg ville, så nytter det ikke kjøre på litt i hundre meter og tenke at det er nok.

FORNØYD: Allroundtrener Eirik Myhr Nossum.

– Kunne vunnet uten staver

I stedet lå flere lag samlet inn i den siste utforkjøringen inn mot stadion. Klæbo snek seg opp på siden til Russlands Andrej Melnitsjenko før oppløpet. Inn i den siste svingen akselererte han voldsomt og fikk plutselig 10-15 meter på russeren.

I spurten var han aldri truet – og sikret Norge sesongens første stafettseier etter at det ble en uvant tredjeplass på Lillehammer i desember. Sveits tok overraskende nok andreplassen, mens Russlands førstelag ble nummer tre.

FULL KONTROLL: Her avgjør Klæbo stafetten. Du trenger javascript for å se video. FULL KONTROLL: Her avgjør Klæbo stafetten.

– Det ble gått rolig. Da tror jeg han kunne vunnet uten staver og med klassiskski, sier Holund om Norges ankermann.

– En ting er været. Det var nesten umulig å gå fra, men det er klart, skal du slå ham, da må du gå fra ham. Kjenner Johannes lukten av stadion på sisterunden, så slår du ham ikke. Ingen slår ham da, sier allroundtrener Nossum.