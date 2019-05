– Jeg tror det kommer til å bli vondt til tider, sier Klæbo og drar litt på smilebåndet overfor NRK.

Satte seg ned med morfar

For fra og med 1. mai er han «endelig» på distanselaget. Det er en kjent sak at 22-åringen ønsket nettopp dét for to år siden. Da ble han nektet. Klæbo svarte med å bli forbannet.

Men nå, etter nok en råsterk sesong i sprint der han har vært nærmest utilnærmelig, var tiden inne for et lagbytte. Klæbo sier at han begynte å tenke tanken med en gang sesongen var over og at han deretter satt seg ned med morfaren.

De var klare på at skistjernen trengte å ta steg på lenge distanser og at «det var veien å gå» nå. Han ble nummer ni sammenlagt i sist sesongs distansecup og lyktes ikke i noen særlig flere lengre renn enn da han herjet under Tour de Ski og 15 kilometeren i klassisk intervallstart der.

Saken fortsetter under bildet.

ETTERTRAKTET INTERVJUOBJEKT: De aller fleste ønsket å vite hvorfor Klæbo nå ønsker å bytte lag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Ekstremt bank

Han understreker at han sikkert kunne bygget seg sakte, men sikkert opp på sprintlaget.

– Men jeg trenger noen som er jevnt over mye bedre enn meg og der jeg kan kjenne at jeg er «lillegutt» på distanse. Det var hovedårsaken, sier han, og forteller hvordan han ser for seg at de nye treningsimpulsene blir på allroundlaget.

– På det laget får jeg ekstremt bank på intervalløkter gjennom sommeren og høsten.

– På distanse handler det om å prøve å bite seg fast på de øktene man tror man kan ta steg. Der er den største forskjellen, der er det jevnt over mye bedre nivå på distansebiten og de tyngste hardøktene. Der kommer jeg til å merke forskjellen, sier Klæbo.

Saken fortsetter under bildet.

BLIR DET SUKSESS? På distanse for Johannes Høsflot Klæbo som neste år får ny sjef neste år i Eirik Myhr Nossum (venstre). Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Balansegang

Allroundtrener Eirik Myhr Nossum forteller at ski-ledelsen naturligvis var villig til å innfri Klæbos lagbytte-ønske.

På spørsmål om hvordan 22-åringen kommer til å merke det på kroppen, innleder Nossum med å si at det jevnt over er litt høyere nivå på distanseøktene på allroundlaget, på samme måte som sprintøktene har et høyere nivå på sprintlaget.

– Vi trenere er nødt til å være med og hjelpe Johannes å finne balansegangen, slik at det ikke blir for mye. Du vinner ikke skirenn uten å ha vært sliten, men de grensene der må pushes med måte og innenfor det som er fornuftig.

Garanterer læring

– For blir det helt fritt, og han skal henge på de beste bakkeklatrerne, så blir det for tøft. Den typen løper er han ikke. Det kommer han ikke til å bli heller, sier Nossum, som svarer slik når NRK spør om han kan garantere nye distanseseire til Klæbo i 2019/2020.

– Jeg er jo redd for å garantere noen ting, men jeg garanterer at han kan lære mye på det laget. Men det skjer jo andre veien også. Han kommer ikke bare for å lære av andre, men de andre gutta kan lære av ham også. Det er sånn det er på det laget, du skal få- og gi tips.

PS: Første ordentlige møte med allroundlaget får Klæbo om under en uke. Da reiser de til Sulitjelma i Nordland for årets første trenngssamling.