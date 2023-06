– Da er det bare å stige på. Det blir sikkert trangt, sa Johannes Høsflot Klæbo da han ønsket journalister fra ti ulike mediehus velkommen i eget hus.

Der viste han frem en «hemmelighet» – nemlig en flunkende ny rulleskimølle han har fått installert i hjemmet.

– Her er mitt nyeste innkjøp, ferdig på plass.

Klæbo forteller at den kostet 1,4 millioner kroner og ble ferdig installert søndag.

– Jeg håper den skal gi bra avkastning i årene som kommer, sier skistjernen.

OMVISNING: Klæbo viste frem mølla for pressen. Foto: Anders Skjerdingstad/NRK

Utestengt fra Olympiatoppen

Andre skiprofiler, som Johannes Thingnes Bø, har tidligere gjort det samme. Klæbo er ikke lenger en del av landslaget, og har derfor også mistet tilgang til deres fasiliter – deriblant en rulleskimølle på Olympiatoppen.

– Jeg har ikke lenger tilgang, så da får jeg ta det i egne hender. Dette er mest med tanke på det som skal skje i 2025 (ski-VM på hjemmebane) og 26. Dette er starten, så kommer det litt ting etter hvert.

I rommet skal det også installeres en TV som viser ulike løypeprofiler.

– Jeg mangler bare en godstol så morfar kan sitte der og styre mølla. Litt skeptisk til at det er touch, da. Han begynner å bli gammel så han skulle vel helst hatt knapper, gliser Klæbo.

NRK spør trener og morfar Kåre Høsflot om mølla på Olympiatoppen har vært et savn etter bruddet med landslaget.

– Nei, det kan jeg ikke si. Vi har ikke brukt Olympiatoppen noe særlig utenom noe testing, så det er ikke egentlig noe stort savn.

GULLGROSSIST: Johannes Høsflot Klæbo har vunnet før og vil vinne mer i årene som kommer. Da er rulleskimølle et av grepene han tar. Foto: Heiko Junge / NTB

Fortsatt uten representasjonsavtale

Mandag møtte han pressen hjemme i sin egen hage i Byåsen. Langrennsstjernen kom traskende ut i et sommerlig antrekk for anledningen. Kanskje ikke så rart ettersom det er meldt over 30 grader i Trondheim.

Det er første gang Klæbo snakker ordentlig ut etter at han brøt med landslaget i april tidligere i år.

I GANG: Klæbo har startet mølletreninga på hjemmebane.

Klæbo forteller at han fremdeles er i forhandlinger med Skiforbundet om en representasjonsavtale. En slik avtale er avgjørende for at han kan gå verdenscup kommende sesong.

– Status er at vi ikke har en representasjonsavtale på plass, sier pappa og manager Håkon Klæbo.

– Du sa til meg i går at det er ett steg frem og to tilbake, skyter sønnen inn til latter fra de andre.

– Det er lenge til Ruka og jeg trøster meg litt med at Tove Moe Dyrhaug har sagt at om du er god nok får du gå verdenscup. Vi jobber på, er i dialog med forbundet og har brukt mai og juni så godt som overhode mulig, fortetter faren om forhandlingene.

Tove Moe Dyrhaug bekreftet det samme til NRK 25. april.

– Har prøvd å si ifra

Det ble hektiske timer for Norges Skiforbund etter at de fikk beskjed om Klæbos landslagsnei. 26-åringen begrunnet det selv som en «totalvurdering». Han og teamet rundt mente at det rent sportslig ville være gunstig å satse på egen hånd utenfor landslaget.

Klæbo forteller at han tok valget søndag kveld 23. april, og at pressen og alle andre fikk vite det et kvarter etterpå.

– Det er noe som har bygd seg opp over tid og det er en totalvurdering. En totalvurdering som gjorde at jeg tok det valget som jeg gjorde.

– Jeg har vært med og prøvd å si fra, uten å komme noen vei, på en måte. Jeg hadde mest lyst til å være på landslaget, og det er fortsatt det jeg har mest lyst til. Men når ting er som de er føler jeg man må si fra, og dette har vel vært min måte å si fra på, forteller Klæbo.

Reiser til USA

Nå venter mye reisevirksomhet før den nasjonale åpningen på Beitostølen: Etter toppidrettsveka reiser Klæbo til USA og blir der i en måned. Der blir han i store deler av september før han kommer hjem igjen.

Etter tre uker hjemme reiser han til Livigno og blir der til konkurransene på Beitostølen. I juletider reiser han trolig til Davos, forteller han. Det er de tre høydeoppholdene han har planlagt.