Klæbo vekker oppsikt: Har reist hjem til Norge midt i smittekaoset

Den oppsiktsvekkende reisen ble gjort kjent gjennom en pressemelding fra pappa Haakon Klæbo fredag kveld og skjer etter at 25-åringen testet negativt på en PCR-test for andre gang denne uken.

Dermed har han fullført sin fem dager lange karantene etter at treneren hans, Arild Monsen, testet positivt søndag for en snau uke siden.

Siden den gangen har ikke Klæbo ønsket å svare på noen mediehenvendelser underveis i høydeoppholdet i Italia den siste uken.

– Ikke slik vi har ønsket det

I pressemeldingen sier han imidlertid at det har vært noen urolige timer og dager siden Monsen testet positivt.

HAR VÆRT SPENT: Johannes Høsflot Klæbo og sprinttrener Arild Monsen, her avbildet for noen år tilbake. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det mangler ikke på spenning og risiko i hverdagen nå. Samtidig er det for tidlig å tro at faren er over. Det skal tas tester hver dag – og det er bare å krysse fingrene for at testene går bra i dagene fremover. Vi har ingen garantier for at dette går bra, men vi gjør vårt beste innen smittevernet.

Han beskriver situasjonen på følgende måte.

– Det er klart at situasjonen er uoversiktlig. Ja, ikke rent lite kaos. Det er vel feil å si at man har kontroll, for det har vi absolutt ikke. Det er i alle fall ikke slik vi har ønsket det. Men vi på skilandslaget står sammen.

– Her har alle gjort sitt beste for å holde seg smittefri. Det gjelder både ledelse og utøvere – og ikke minst Arild som var så uheldig å få den første positive testen. Vi står sterkt sammen. Alt godt til Arild, Simen, Anne Kjersti og Heidi.

Sponsor sørget for fly

MENTE KLÆBO MÅTTE REISE ALENE: Allroundtrener Eirik Myhr Nossum, her under et intervju utenfor utøverhotellet i Seiser Alm. Foto: Felice Calabro' / AP

Det er Klæbos hovedsponsor som har muliggjort transporten til Norge. Flyet lettet fra flyplassen i Verona i Italia i ettermiddag – og satte kursen for Gardermoen.

Det heter også at «skiforbundet ved landslagstrener Eirik Myhr Nossum og landslagslege Øystein Andersen anbefalte at det ikke var flere enn Klæbo med i privatflyet da det kan være smitte i troppen».

– Trenger ro

Dermed fløy 25-åringen hjem til Norge alene, selv om han i pressemeldingen mener det hadde vært fint med flere utøvere på flytyren.

– Men landslagsledelsen anbefalte kun en løper i det lille flyet. De andre herreløperne skal komme seg trygt hjem i morgen. Det beste hadde vært om vi alle kunne ha reist hjem samtidig i et større fly, men det lot seg ikke gjøre, sier manager og far Haakon Klæbo.

– Vi ber om at media har respekt for at Johannes trenger ro når han nå kommer hjem til Norge før han reiser videre til OL. Johannes og de øvrige løperne har vært og er under et stort press.

Følger etter på lørdag

KLAR FOR HJEMREISE: Emil Iversen, her på en økt i italienske Seiser Alm. Foto: Felice Calabro' / AP

Klæbo og de norske herreløperne skulle etter planen egentlig reist hjem til Norge på søndag. Men nå har de klart å komme seg hjem tidligere.

Der Klæbo reiste hjem fredag følger de andre etter lørdag. Hans Christer Holund, Emil Iversen, Sjur Røthe, Håvard Solås Taugbøl, Pål Golberg, Erik Valnes får billett til Norge før ventet.

Smittede Simen Hegstad Krüger blir naturlig nok igjen i isolasjon, det samme gjør Harald Østberg Amundsen, som har bodd på rom med Krüger gjennom treningssamlingen i Italia.