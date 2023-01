– Han er helt unik, Klæbo, og vinner Tour de Ski igjen. Han nærmer seg å være en av de aller største i Tour de Ski-historien nå, fastslo NRKs kommentator Jann Post idet Klæbo passerte målstreken til sin tredje sammenlagtseier i Tour de Ski.

Simen Hegstad Krüger vant avslutningsetappen 4,8 sekunder foran Hans Christer Holund. Med det klatret også Krüger oppover fra femteplassen han lå på i sammendraget før etappen.

Men han klarte ikke å klatre helt til topps. For selv om Johannes Høsflot Klæbo så sliten ut underveis, hadde han krefter igjen på slutten – og vant Tour de Ski hele 59,5 sekunder foran nettopp Krüger. Holund sikret norsk trippelseier.

KUNNE SMILE: Johannes Høsflot Klæbo hadde full kontroll. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det var en smart, kalkulert Klæbo som drar Tour de Ski-seieren i havn her, sier ekspertkommentator Torgeir Bjørn om Klæbos gjennomføring.

– I dag var løpet veldig tøft. Jeg vet at Simen er veldig sterk i denne bakken, og jeg var litt redd for at han skulle gå for fort for meg i dag, erkjenner Klæbo i seiersintervjuet.

Overfor NRK utdyper han:

– Da vi kom litt oppi, her skjønte jeg at her har Simen skumle planer, og da prøvde jeg bare å være smart nok til å gå billig nok. På slutten var det umulig å høre noe sekundering. Så jeg hadde ikke peiling på hvordan jeg lå an. Så jeg begynte å bli litt stressa over hvor fort sekundene kunne gå, så jeg ga full gass til mål.

På den avsluttende klatreetappen kom Klæbo i mål som nummer seks, 45,5 sekunder bak etappevinner Krüger.

– Jeg er veldig fornøyd med løpet, og jeg gjorde så godt jeg kunne. Å vinne Tour de Ski er en utrolig følelse, sier Klæbo.

Klæbo vant altså de seks første etappene i året Tour de Ski.

– Det er så perfekt som det kan bli. Nå er det veldig godt at det er over, så jeg kan dra og slappe av i noen dager.