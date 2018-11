– Litt kontrollert, litt arrogant, sa NRKs langrennskommentator Jann Post om Klæbos avslutning på sprinten.

For etter å ha hatt full kontroll inn på oppløpet, roet Klæbo kraftig ned like før målstreken. Da kom Emil Iversen faretruende nærme.

– Det var ikke veldig mye sprut i dag, sier Johannes Høsflot Klæbo om sitt eget renn.

Til tross for seier mener Klæbo at han har langt mer å gå på.

– Per dags dato er jeg ikke der jeg skal være. I løpet av noen dager håper jeg at jeg kommer meg på plussida.

– Emil er en farlig mann

Emil Iversen ble nummer to under fredagens 15 kilometer klassisk på Beitostølen. Lørdag ble det altså nok en andreplass, like bak en leken Klæbo.

– Det er en bra start. Jeg er stolt over at jeg leverer både på distanse og på sprint, sier Emil Iversen etter sprintfinalen.

Johannes Høsflot Klæbo er mektig imponert over trønder-kameraten. Han tror Iversen fort kan være Norges sterkeste kort under neste helgs verdenscupåpning i finske Ruka.

– Emil er en farlig mann. To andreplasser den helgen her kan fort bli byttet ut mot førsteplasser i klassisk neste helg, sier Klæbo.

Iversen selv er mest fornøyd med at han er nærmere Klæbo enn på lenge.

– Jeg kunne jo se ryggen til Johannes da jeg gikk over målstreken. Det har jeg ikke gjort på mange år, ler Iversen.

– Det Tefre gjør blir lagt merke til

En som imponerte stort i dag er Førde-løper Gjøran Tefre (23). Tefre vant prologen, og hadde full kontroll i kvartfinalen og i semifinalen. I finalen, omkranset av landslagsløpere, prøvde gjennombruddsmannen seg nok en gang.

– Jeg begynner å bli sliten. Men det gjør de andre også. Det jeg har gjort i semifinalen og kvartfinalen har fungert fint, så får vi som om de andre vil være med på det i finalen, sa Tefre etter å ha kruset inn til en overlegen seier i sitt semifinaleheat.

Og Tefre er en mann av sitt ord. Han kjørte samme taktikk i finalen, og gikk hardt til halvveis. Da klarte kun Johannes Høsflot Klæbo å henge med.

Klæbo svarte på Tefres rykk med å kjøre i den siste bakken før mål. Først da ble det for mye for Tefre, som også ble hentet av Emil Iversen og Eirik Brandsdal. Til slutt ble Førde-løperen nummer fire.

VANT PROLOG, KVART OG SEMIFINALE: Men i finalen ble det stopp for seiersrekka til Gjøran Tefre. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det var tungt. Jeg ble stiv i finalen, og er glad vi ikke hadde flere runder, sier Klæbo etter seieren.

Han følte seg ikke trygg på at han skulle klare å henge med da Tefre trøkket til.

– Gjøran dro til, og vi fikk noen meter ned til Iversen og resten. Jeg klarte å henge på, det er godt å få et svar på at skøyteformen er ok.

Sprint-trener Arild Monsen fikk i dag en ny mann å tenke på i kommende sprintuttak.

– Det Gjøran Tefre gjør i dag blir lagt merke til, sier Monsen.

Northug-exit i prologen

Med unntak av Tefre var det stort sett eliteløperne som leverte resultater i sprinten på Beitostølen. Fra sprintlandslaget gikk nevnte Klæbo, Sindre Bjørnestad Skar, Eirik Brandsdal og Finn Haagen Krogh alle til finalen. Dagens andremann, Emil Iversen, er på allround-landslaget.

En eliteløper som ikke hadde dagen er Petter Northug. Northug, som ble slått ut allerede i prologen, var svært kritisk til egen innsats under sprinten på Beitostølen.

Northug, som ikke skal gå neste helgs verdenscupåpning, står foran en skjebnemåned som kan avgjøre hele sesongen.