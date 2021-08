Klæbo vant i Aure

Norge-tap mot Latvia

Latvia slo Norge 4–2 i den første av to oppkjøringskamper til Norges kommende tre kamper i OL-kvalifiseringen.

Norge kom under 2–0 et stykke ut i andre periode, men to raske skåringer av Eirik Salsten gjorde at det sto 2–2 i starten av den siste perioden.

Men da Latvia gikk opp i føringen igjen like etter Norges utligning, klarte aldri Petter Thoresens menn å komme tilbake. Helt på tampen tok Norge ut målvakten, og Latvia kunne fastsette sluttresultatet til 4–2 i tomt bur.

Norge møter Latvia til ny oppkjøringskamp i Riga lørdag.

Norge møter Sør-Korea, Slovenia og Danmark til OL-kvalifisering på Jordal Amfi 26.- 29. august. Vinneren er klar for OL i Beijing i februar.