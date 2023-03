Windingstad i ledelsen - Nestvold-Haugen kjører sitt siste renn

Leif Kristian Nestvold-Haugen startet først i storslalåmen under NM i Trysil, i det som er hans siste renn i karrieren, og han leverte en kjempetid.

Lucas Braathen med startnummer fire klarte ikke å tukte tiden, men det klarte Fredrik Møller, Henrik Kristoffersen, Alexander Steen Olsen og Rasmus Windingstad.

– Jeg tar med meg det at det fortsatt bor litt god skikjøring i meg. Jeg hadde sett for meg at Lucas var foran. Jeg vil tørre å påstå at det er noe av den bedre kjøringa jeg har gjort på lenge, sier Nestvold-Haugen til NRK.

– Skal han legge opp nå? Det blir for dumt, kontrer Brathen.

– Nå har jeg gått så hardt ut med feiringer og slik, så det er vanskelig å gjøre comeback, nå, sier Nestvold-Haugen.

2. omgang starter klokken 15. Windingstad leder, Steen Olsen nummer to og Henrik Kristoffersen nummer tre. Nestvold-Haugen er 66 hundredeler bak Windingstad.

– Det er tett og det er muligheter, faktisk. Jeg må krumme nakken i andre omgang, sier Nestvold-Haugen.