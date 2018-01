Klæbo holder seg unna medier før OL: – Man kan bli gal

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg tror man kan bli gal om man leser om seg selv hele tiden.

Det sier Johannes Høsflot Klæbo etter nok en verdenscupseier. 21-åringen er den nye superstjernen på langrennshimmelen etter ni verdenscupseiere denne sesongen.

Selv merker han ikke stort til forventningspresset før OL.

– Jeg merker ikke så mye til det. Jeg prøver å la være å lese om meg selv og egentlig bare holde meg unna media, sier han til NRK.

Gullkandidat på alle distanser

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland mener at den unge trønderen har hodet på rett plass.

– Han er en veldig jordnær person som prioriterer godt og er et godt forbilde for langrennssporten.

Aukland mener Klæbo er gullkandidat på alle distanser i OL.

– Han behersker klassisk, fristil, sprint og også i år lengre distanser. Han er en favoritt til å kunne vinne alt han stiller opp til i OL, skryter Aukland.

Suveren verdenscupledelse

– Johannes er jo best, helt enkelt, sa sprinttrener Arild Monsen til NRK etter at Klæbo tok sin fjerde seier i sprintcupen, og den niende totalt, denne sesongen.

– JOHANNES ER BEST: Det er konklusjonen til sprinttrener Arild Monsen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Og 21-åringen var suveren dagen igjennom. Prologen vant han nesten med fem sekunder, og både kvartfinalen og semifinalen var han først over målstreken.

I finalen hadde også den unge trønderen full kontroll på seieren. Nå leder han verdenscupen sammenlagt med over 200 poeng.

– Det har gått på skinner. Det å få med seg hundre nye poeng her er viktig, sa en litt beskjeden Klæbo til NRK etter en ny seier.

LURELØP: Se Johannes Høsflot Klæbo vinne lureløpet i Seefeld.

Lureløp i finalen

– Det var en spesiell finale. Det ble gått veldig rolig i første halvannen minuttet. Det føltes ut som om jeg var på søndagstur, sa Klæbo om dagens sprintfinale.

Ingen ville ta føringen og det ble et realt lureløp, men da dukket Johannes Høsflot Klæbo opp og grep muligheten.

Klæbo fikk den luken han trengte og kunne bukke til publikum da han krysset målstreken i ensom majestet.

– Han begynner dagen med en helt unik prestasjon, så kontrollerer han alle heatene. Han er i rute til OL, sa Aukland om Klæbos prestasjon.

Iversen irritert på seg selv

Emil Iversen havnet på sisteplass i finalen etter at han havnet bak russiske Gleb Retivykh i nedoverbakken.

– Når det ble lureløp så jeg på det som tidenes sjanse. Litt irritert på meg selv, men jeg kom nå til finalen, sa Emil Iversen etter sisteplassen.

Han var ikke overrasket over at det ble et lureløp i finalen.

– Vi (Iversen og Klæbo) snakker jo sammen vi så jeg visste hva vi hadde planlagt, men det ble kanskje roligere enn vi hadde trodd.

Iversen hektet i kvartfinalen, men klarte likevel å komme seg opp til feltet og ta seg videre til semifinalen.

Det kostet likevel krefter og 26-åringen så helt utslitt ut i målområdet da han vant semifinalen kort tid etter.