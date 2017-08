Klæbo spurtslo Halfvarsson: – Artig at vi får den duellen

– Jeg og Calle har hatt dueller hele veien i dag. Vi startet med en spurtpris i morges som knakk oss begge to. Det er artig at vi går mot hverandre og får den duellen. Det blir litt mer spenning da, sier Klæbo til NRK.

Tidligere på dagen var Dario Cologna best i den klassiske fellesstarten i Aure. Sveitseren vant foran svenske Halfvarsson og finske Iivo Niskanen, men på sprinten i Trondheim ble det derimot helnorsk seierspall. Nærmest Klæbo fulgte Ragnar Andresen og Even Northug.

– Det er ganske hardt, men utrolig artig å gå slike showrenn. At det er så mye folk sørger for at vi får litt ekstra tenning, sier Klæbo.

Weng mot seier

Heidi Weng vant den 24 kilometer lange klassiske etappen i Toppdrettsveka og sikret seg en klar ledelse i sammendraget. Med tredjeplass på begge sprintene har hun nærmest avgjort sammenlagtstriden før jaktstarten lørdag.

Weng jager sin tredje sammenlagtseier på rad. Fredag formiddag vant hun etter en smart manøver mot slutten av rulleskirennet.

Vil fortsette utviklingen av nye stiler Du trenger javascript for å se video.

Det var lenge fire løpere med Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og svensken Anna Haag og Ebba Andersson i tet. I en sving falt Andersson, og Weng utnyttet det og rykket fra de andre.

Jacobsen fulgte på annenplassen, 3,5 sekunder bak, mens Haag ble nummer tre.

Northug på 66. plass

I sprintfinalen i Trondheim seiret Barbro Kvåle foran svenske Linn Sömskar og Heidi Weng. Jacobsen røk ut tidlig, og dermed økte Weng sin sammenlagtledelse ytterligere.

Petter Northug havnet helt nede på 66.-plass i klassiskrennet, slått med over seks minutter.

I sprinten ble han sammen med Emil Iversen og Finn Hågen Krogh kvotert inn i utslagsrundene. Det hjalp ikke at de fikk stå over kvalifiseringen. Iversen og Northug røk ut i kvartfinalene, Krogh i semifinalen.