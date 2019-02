Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, jeg hadde ikke noen kjempe prolog og synes det gikk ganske tung. Så har det kommet seg mer og mer, og jeg hadde helt ville ski fra kvartfinalen, sa Høsflot Klæbo etter seieren.

Trønderen spurtet ned tittelforsvareren Federico Pellegrino, og sikret seg sitt første VM-gull. På bronseplass fulgte russiske Gleb Retivykh.

– Jeg hadde en plan om å være nummer to inn på oppløpet, det fungerte heldigvis bra og jeg kom først over mål. Det er spesielt med tanke på den finalen vi hadde.

Stoppet opp

For før Klæbo nådde toppfarten på oppløpet og spurtslo italieneren Pellegrino, så gikk finalen delvis i sneglefart.

SØLVET: Federico Pellegrino tok sølvet bak Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Matthias Schrader / AP

På toppen av bakken stoppet rett og slett feltet opp.

– Det er en spesiell løype her, det er ingen som vil kjøre først ned bakken. Det er veldig greit når du har (Sergej) Ustjugov i heat, for da går han ganske hardt og setter seg først ned. I finalen så er det ingen som vil gå først, og da ser du at vi blir stående på toppen, sa Klæbo til NRK.

Ustjugov tok seg ikke videre fra semifinalen, en semifinale som endte i et aldri så lite klammeri med Klæbo. Russeren var lite fornøyd med trønderen sin gåing i feltet.

Klæbo lot seg ikke affisere av hverken russer-bråk eller den taktiske gåingen i finalen.

– Jeg hadde blitt stående der ennå hvis jeg måtte det, men til slutt var det noen som ramlet utpå der. Det er sånn som skjer, men heldigvis fikk jeg den posisjonen jeg ville ha, og det er veldig deilig å stå her nå, sa en strålende fornøyd Klæbo.

GULL: Johannes Høsflot Klæbo tok gullet. Du trenger javascript for å se video. GULL: Johannes Høsflot Klæbo tok gullet.

– Du står egentlig bare og venter

Der hvor Klæbos taktikk fungerte til punkt og prikke, var det en annen nordmann som ikke fikk full klaff.

– Du står egentlig bare og venter på at noen skal kjøre. Sånn sett i ettertid så var det litt dumt å være nummer to, for jeg er nødt til å gå ut av svingen med en gang og da har jeg hele sletta igjen, og det får jeg svi for, sa Emil Iversen etter finalen.

BOMMET: Emil Iversen bommet i det som ble en taktisk finale, og endte på en femteplass. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Trønderen som endte som nummer fem i finalen, var nummer to på toppen av bakken, da feltet stoppet helt opp.

– De som var nummer én og to på toppen, ble nummer fem og seks, oppsummerte Iversen.

For trønderen som for kort tid siden herjet under NM på hjemmebane i Meråker, tror han kunne vært med i kampen om en medalje.

– Sånn som meg og Gleb (Retivykh), vi var nok like raske på oppløpet, men da burde jeg vært før han på oppløpet, sa Iversen om finalen hvor Retivykh tok bronsen.