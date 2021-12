Klæbo om sensasjonsmannen: – Må passe på hva jeg sier

Ingen restriksjoner for Glimt

Bodø kommune innfører ingen lokale tiltak nå til tross for stigende smittetrend. Det betyr at søndagens kamp mellom Bodø/Glimt og Brann går for fulle tribuner. Ordfører Ida Pinnerød understreker på generelt grunnlag at de anbefaler munnbind på steder det er vanskelig å holde avstand.