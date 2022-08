Klæbo-skaden verre enn først antatt: – Vi har ikke funnet noen forklaring

215 deltagere fra 24 nasjoner hadde funnet veien til Sjusjøen for å få en tjuvstart på vintersesongen. Mandag stod klassisk sprint på programmet. Og i strålende solskinn var selveste sprintkongen, Johannes Høsflot Klæbo, på plass for å kaste glans og dele ut sine beste råd.

Han innrømmet at han aller helst skulle stått på startstreken. Men akkurat nå må han smøre seg med tålmodighet. En skade på baksiden av låret gjør at han ikke kan trene som planlagt, i hvert fall ikke før i september.

– Det går nå som det går. Det har ikke vært så mye progresjon så langt. Jeg har fått beskjed om at det tar tid og det er noe jeg er forberedt på. Nå får jeg bare være tålmodig og stå i det, sier langrennsesset til NRK.

– Hvordan oppsto skaden?

– Det kom egentlig over natta. Jeg skulle ut og springe en løpetur en dag, og på den løpeturen så ble det sakte, men sikkert vondere. Det var sånn det kom. Vi har ikke funnet noen forklaring på hvorfor det har blitt som det har blitt. Det har jeg heller ikke tenkt til å bruke så mye tid på. Jeg hadde gjort det samme igjen. Det er en del av gamet. Vi balanserer på en knivsegg og trener mye. Det her er kanskje en form for slitasje, hvem vet, svarer han.

OMRINGET: Johannes Høsflot Klæbo tok seg tid til unge talenter i jakt etter råd og en selfie med skistjernen. Foto: Fredrik Tombra / NRK

– Har is i magen

Og verst av alt – muskelen er helt sentral om han skal få utnyttet sitt fremste våpen i VM-sprinten i klassisk: Klæbo-klyvet.

Klæbo mener at å gå klassisk diagonal nå er tilnærmet umulig.

– Jeg kan ikke dra i gang den (Klæbo-klyvet) enda. Da hadde jeg nok blitt stående fast i bakken. Jeg er nok et stykke unna det. Jeg hadde nok ikke vunnet skirenn i den formen jeg er i nå. Jeg håper det slipper opp sakte, men sikkert og at jeg kommer meg i gang igjen.

For når trønderen jakter sitt femte strake mesterskapsgull i VM-sprinten i Planica, skjer det i klassisk stilart. Likevel er han ikke bekymret før verdensmesterskapet.

– Jeg har nok is i magen enn så lenge. Jeg prøver å leve litt uke til uke nå. Jeg har egentlig et høydeopphold som var planlagt mot slutten av måneden. Jeg skal ta en ny runde nå på fredag med evaluering og med en ny sjekk. Så blir det egentlig å holde på sånn helt frem til rett før høyden om vi reiser eller ikke. Det blir neste viktige beslutning å ta, sier langrennsesset.

Ikke bekymret

Landslagstrener Eirik Nossum er ikke bekymret for trønderen før VM-starten i Slovenia.

– Per nå så kjenner jeg ikke skadeomfanget og alvorlighetsgraden av det. Det er ikke hvitt (snø) her enda og ikke Planica heller. Jeg blir overrasket hvis han er rundingsbøye i Planica. Jeg tror han er en «man to beat» der og, sier han til NRK.

HÅPEFULL: Nossum er sikker på at Klæbo, sammen med sitt støtteapparat, kommer seg godt gjennom skaden. Foto: Fredrik Tombra

Nossum skjønner likevel at Klæbo er frustrert.

– Skade og sykdom er en del av toppidretten. Den som er mest frustrert er jo selvfølgelig han. Han er ikke laget for å sitte i ro eller gjøre noe annet enn det som er planen. Det som kjennetegner enerne, som han definitivt er, er at han er fryktelig god på å gjøre kloke valg når ting først skjer.