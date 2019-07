Klæbo seiret i nær 40 varmegrader – forventer bank på supersprint i Beijing

Han vant sprintkonkurransen i Beijing torsdag formiddag norsk tid foran Ragnar Bragvin Andresen og Alexander Dyrberg Ek.

Klæbo og resten av feltet gikk som normalt en halvannen kilometer lang kvalifisering og deretter kvart-, semifinaler og finale til slutt.

– Vondt å gå sprint

Til slutt var det altså det norske sprintesset som vant – kanskje ikke overraskende for noen. Men det var såvidt det holdt inn i spurtduell med Bragvin Andresen. Klæbo sier til NRK at det var morsomt å vinne i nesten 40 varmegrader. Ikke minst mot så mange rulleski-spesialister.

– Jeg føler jeg er i rute og der jeg skal være. Det er vondt å gå sprint og ekstra vondt i varmen, men det er likt for alle. Jeg føler at jeg har begynt å få en del trening i kroppen og det er slik det skal være i starten av juli, sier han – og forteller at reisen rundt halve kloden ikke bare handler om selve konkurransene.

– Dette er en god blanding av markedsføring av langrenn, trening og konkurranseforberedelser. Det er viktig å vise seg frem utenfor Europa ogå på sommeren. Og Kina satser på å få frem langrennsløpere mot OL i Beijing. Da er det fint å få vist frem sporten her også, påpeker Klæbo.

HÅRFINT: Klæbo går inn til en knapp seier foran Ragnar Bragvin Andresen under sprintkonkurransen i Beijing torsdag. Foto: Ole Magnus Kinapel/Norges Skiforbund / NTB scanpix

Verdenscup til september

Verdenscupen i rulleski skal pågå helt frem til midten av september. Først ut er altså denne langhelgen i Beijing.

Den fortsetter med fire konkurranser i Latvia i begynnelsen av august. Mot slutten av samme måned går det tre konkurranser i russiske Khanty-Mansisjk.

Rulleski- verdenscupen avsluttes i midten av september med fire konkurranser på italiensk jord, ifølge oversikten til Det internasjonale skiforbundet.

POPULÆR: Johannes Høsflot Klæbo, her sammen med en som ønsket å bli avbildet med ham etter sprintkonkurransen torsdag. Foto: Privat

Forventer bank

Men først skal altså Klæbo gjennomføre flere konkurranser under «verdenscuphelgen» i Beijing. Fredag går han og resten av feltet en supersprint over 200 meter i Beijing. Helgen avsluttes med en 20 kilometer lang fellesstart i gigantbyens gater.

– Jeg kan ikke si at jeg gleder meg til morgendagens 200 meter. Der tror jeg at jeg får bank av rulleskispesialistene. Det er noe helt annet enn å ha snø under skia, men jeg skal gjøre mitt beste, sier Klæbo.

I kvinneklassen ble det seier til svenske Linn Sömskar. Hun vant foran Anniken Gjerde og Moa Olsson. Astrid Uhrenholdt Jacobsen er den andre store norske profilen på plass i Kina. Hun ble nummer syv på torsdagens sprint.