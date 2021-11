Mest irritert var han fordi han måtte gi tapt for en råsterk russer i finalen. Klæbo måtte ta til takke med andreplassen bak russiske Aleksandr Terentev og foran lagkompis Erik Valnes.

– I dag gjorde jeg alt motsatt av det jeg burde gjort, sier Klæbo til NRK etter rennet.

– Det er rett og slett en russer som er bedre enn oss, og som gikk mye fortere i bakken. Det er sånn det er, er det ikke den ene av dem, er det den andre. Vi hadde ikke sjanse til å kjempe mot ham i dag, det er bare å ta av seg hatten, sier Klæbo.

– Jeg var forbannet

Det ble i det hele tatt en dag med berg og dalbane-dag for Klæbo i Ruka fredag. For det var ikke engang gitt at Norges sprint-ess skulle komme til finalen. I semifinalen ble han bare nummer fire i sitt heat, blant annet etter svak posisjonering inn i den siste knalltøffe bakken.

Han måtte med andre ord håpe at tiden hans var bra nok for å ta seg videre. I målområdet gikk Klæbo utålmodig rundt og mumlet ting for seg selv.

– Jeg var forbannet, jeg skjønte ikke hva jeg holdt på med. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg skulle være idiot og havne bak (Richard) Jouve, det er ikke vits, man vet at han fort kan få det tøft. Og da må man prøve å lære, sier Klæbo.

Sjanseløse mot «godstog» fra Russland

Etter å ha pint seg gjennom det andre semifinaleheatet, ble det endelig klart at finaleplassen var sikret for storfavoritten fra Trondheim.

I finalen ble det igjen spennende. Pål Golberg hadde allerede varslet at både Klæbo og Valnes måtte forberede seg på å puste godt i møte med det han omtalte som et russisk godstog.

Golberg skulle få veldig rett.

Klæbo virket imidlertid å ha en viss kontroll i den siste lange bakken der, han en rekke ganger har benyttet seg av det såkalte Klæbo-klyvet.

Men denne gangen hadde Aleksandr Terentev enda mer sprut i bein og armer. Russeren svarte på Klæbos rykk. Inn på oppløpet var han utilnærmelig. NRK-ekspert Torgeir Bjørn kommenterte at trønderen og Valnes var sjanseløse. Det var de og sesongens første verdenscupseier gikk til Russland.

– Det var en ny standard, egentlig. Det var ufattelig hvor rask han var opp der, sier Erik Valnes til NRK.

– Han sjokket meg egentlig i semifinalen, men jeg klarte å ta meg sammen og henge meg litt på og stake forbi på flata. Så fikk jeg et par glipptak i bakken nå, og det var nok til at jeg ikke var i nærheten engang. Så ja, det, var en ny standard.

Falla nummer tre

Maiken Caspersen Falla hadde et lite favorittstempel hos kvinnene før dagens sprint i Ruka, men det var en svenske som stjal showet.

TREDPLASS: Maiken Caspersen Falla ble nummer tre på sprinten. Foto: Torstein Bøe / NTB

Maja Dahlqvist vant sin første klassiske sprint og kunne juble i mål under sprinten i Ruka fredag ettermiddag. Johanna Hagström ble nummer to foran Maiken Caspersen Falla som tar tredjeplassen.

Falla slet i kvart- og semifinalen. Sprintspesialisten klarte ikke å gå direkte videre fra noen av heatene og var avhengig av god nok tid ved begge anledninger.