Klæbo reiser til høyden for første gang: – Det verste som kan skje er at det går dårlig til vinteren

– Det blir spennende å se hvordan kropp og alt fungerer. Jeg ser frem til å komme meg nedover, sier Klæbo.

– Det verste som skjer er at jeg må reise hjem igjen. Det er ikke verre enn det. Det aller verste er at det går dårlig til vinteren. Det er selvfølgelig kjipt, men det er ikke verdens undergang heller. Jeg tror dette er året å prøve det, og gleder meg til å ta turen for å for å se om jeg kan bli en bedre skiløper, sier 22-åringen.

Northug trente for hardt

Norske langrennsinteresserte glemmer nok ikke de store overskriftene rundt Petter Northugs høydetrening gjennom hans karriere. Det var både opp- og nedturer. Vanvittig suksess frem til 2015.

Men etter det skal han ha trent for hardt under oppholdene sine og angivelig også ha spolert deler av de foregående sesongene på grunn av dette.

– Mitt svar er jo at høyde ikke er farlig. Jeg føler vi henger oss opp i at høyde er så skummelt og at det har tatt livet av sesonger og karrierer. Det er fåtallet som har blitt ødelagt av høydetrening. Og det er kanskje like mange som har blitt det av trening i lavland, sier allroundtrener Eirik Myhr Nossum.

Fakta om høydetrening Ekspandér faktaboks Høydetrening er trening i et miljø med lavere oksygentrykk i innåndingsluften, enn under normale forhold (på havnivå). Med økende høyde i m.o.h. reduseres lufttrykket og dermed oksygentrykket. Ved opphold på over 4 uker i høyden vil beinmargen stimuleres til å produsere flere røde blodceller og dermed vil kroppens evne til å transportere oksygen forbedres. Dette er en populær måte å øke nivået av røde blodceller hos idrettsutøvere før konkurranser i og med at med økt nivå av røde blodceller vil det maksimale oksygenopptaket (VO2 max) øke.

Han tar med seg Klæbo til Font Romeu i Frankrike i begynnelsen av september. På hjemstedet til skiskytteren Martin Fourcade på den franske siden av Pyreneene skal landslagsløperne trene på 1800 meters høyde.

ALLROUNDTRENER: Eirik Myhr Nossum, her fra en samling på Steinkjer forrige uke. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Intens uke

For nettopp Northug og Klæbo møtte noen få medier etter at rulleskisprinten i Trysil sentrum var over mandag kveld. I øs pøsende regnvær ble det ikke akkurat den avslutningen på en tøff uke som blant annet Klæbo hadde håpet.

I begynnelsen av forrige uke var han på samling med både sprint- og allroundlandslaget. Etter samlingsslutt søndag reiste han rett til Sjusjøen. Der holdt han foredrag for en rekke barn og unge under en internasjonal treningssamling i sin rolle som mentor for «Morgendagens helter».

Mandag morgen var han med på en økt i myra med de unge og håpefulle skiløperne før han reiste videre til Trysil på ettermiddagen.

POPULÆR: Johannes Høsflot Klæbo var ettertraktet blant publikummet i Trysil. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Klæbo-stav røk – Northug i finalen

Der skulle Klæbo – med full klaff – både vinne sprinten i et sterkt felt og deretter komme seg hjem med helikopter i retning Trondheim på kvelden.

Men ingen av delene ordnet seg.

Han lå lenge helt i front av feltet i finalen, men på oppløpet var han hektet av på grunn av en ødelagt stav. I stedet var det regionlagsløper Pål Trøan Aune som gjorde som han ville og vant foran Stian Berg og Erik Lippestad. Profiler som Simen Hegstad Krüger, Hans Christer Holund fulgte på plassene like bak.

Så Klæbo på sjetteplass og både Even og Petter Northug som nummer syv og åtte. Northug røk for ordens skyld egentlig ut i semifinalen, men fikk et såkalt «wild card» til finalen.

STERKT FINALEFELT: Johannes Høsflot Klæbo (venstre), Even Northug og Petter Northug startet bakerst i finalefeltet. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Northug-stikk til Klæbo etter helikopter-trøbbel

Northug flirte godt da det viste seg at Klæbo heller ikke kom seg hjem med noe helikopter mandag kveld. Været tillot det rett og slett ikke. Dermed måtte Klæbo sette seg inn i en bil. Han skulle aller helst kommet seg hjem så raskt som overhodet mulig etter det han selv kaller en «maraton-uke».

Klæbo fleipet først med at han kanskje måtte ta plass i John Northugs bobil opp til Trondheim. Petter Northug kunne ikke dy seg og kom med et lite stikk tilbake. Han anbefalte noe annet enn både helikopter og bil.

– Jeg anbefaler ham å gå på rulleski hjem til Trondheim og bli litt bedre på femmil, sier han, og gliser slik bare Northug kan, vel vitende om at Klæbo ennå har til gode å vinne den lengste distansen i løpet av karrieren.

Petter Northug, her sammen med en av mange fans underveis i rulleskisprinten i Trysil. Foto: Mikal Aaserud / NRK

– Være kynisk

Klæbo kom seg i hvert fall hjem og er klar på at han i tiden fremover skal gjøre ting riktig for å holde seg frisk. Nå venter en rolig uke før han stiller på start under Toppidrettsveka neste uke. Etter det venter altså høydesamlingen i Font Romeu.

Stedet ligger omtrent på samme høyde som under lekene i Beijing 2022. Klæbo og utøverne skal få teste grensene sine og trene tøft på enkeltøkter. På spørsmål om han har tenkt mye på detaljer i planleggingen av høydeoppholdet, svarer Klæbo at han i stedet har gjort helt motsatt.

– Overlate til alle andre som har prøvd det. Jeg skal tenke at det er en vanlig samling og bare tenke at jeg skal holde enda mer kontroll på puls og laktat. Og være kynisk på ting jeg skal være med på. Ellers skal jeg ta det som en vanlig samling og forhåpentligvis få mye ut av det, sier han.

INSPIRERTE UNGDOM: Johannes Høsflot Klæbo, her fra en treningsleir med unge skiløpere på Sjusjøen mandag. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

– Dårlig tid

Nossum sier at han imidlertid har vært klar overfor Klæbo, som ikke har noen erfaring, at selve samlingen starter litt før han ankommer Font Romeu. Han er nødt til å ta ned belastningen i forkant, sier allroundtreneren, og legger til at Klæbo må være helt sikker på at han er både frisk og har overskudd.

Hvis han trener i høyden med sykdom, kan det «gå skeis», melder treneren – og forteller at det blir lagt opp en konservativt løp for Klæbo & co. i begynnelsen av samlingen. Nossum mener man kan bli fryktelig god av ikke å trene i høyden også. Slik allroundlandslaget gjorde sist VM-sesong.

– Men det jo på høy tid med tanke på OL som er om noen år. Da har vi dårlig tid. Vi kommer ikke til å ligge i høyden annenhver uke før det mesterskapet der. Da må vi være i høyden nå og lære mest mulig.

– For min del med tanke på laget, så er det viktigere at utøverne lærer seg å akklimatisere, og spesielt Johannes. Du lykkes ikke i OL uten å være akklimatisert. Det er ikke noen generell måte som passer for alle. Sånn sett har vi litt dårlig tid, sier Nossum.

Northug har ståltro på Klæbo

For Petter Northug er det ingen tvil om at Klæbo fortsatt må tåle å ha favorittstempelet før kommende sesong.

Han tror det igjen vil stå mellom Aleksandr Bolsjunov og den norske 22-åringen i kampen om seieren i verdenscupen sammenlagt, men at enkelte norske kan blande seg inn i toppen.

– Han virker veldig sterk, jeg spurte ham før dagens løp, han har hatt et lite tannproblem med fire dager av, det er det eneste han klaget på, så jeg har ståltro på at han blir enda bedre, sier Northug.

– Og han var fantastisk rå i fjor, så å se hva han kan gjøre i en mesterskapsfri sesong er spennende.