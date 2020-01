​​​​​

– Jeg tar med meg denne seieren her. Den betyr mye, fastslår Johannes Høsflot Klæbo.

Han vant den nest siste etappen i Tour de Ski, og det var nettopp de to argeste konkurrentene Sergej Ustjugov og Aleksandr Bolsjunov han slo på oppløpet på sprinten. Pål Golberg ble nummer fire.

Det gjør at Klæbo nå har tatt tilbake ledetrøya i Tour de Ski, og leder nå med ett sekund foran Bolsjunov og 15 sekunder foran Ustjugov. Dette er også avstanden som kommer til å skille de tre når de går ut på den avsluttende etappen, jaktstarten som går opp den stupbratte, såkalte Monsterbakken i Val di Fiemme søndag.

– Må gi alt

Alt tyder på at seieren vil gå til en av disse tre, og det kommer til å bli litt av en manndomsprøve å kappløpe opp den stupbratte alpinbakken. Klæbo sier han gjerne skulle hatt en litt større ledelse.

– Det er ikke så mye. Jeg må sette meg og se på det. Det skal nå gåes i morgen uansett, så det er bare å gi alt, fastslår Klæbo.

Slik så det ut da Klæbo satte inn turbogiret og vant sprinten.

Klæbo har uansett for alvor meldt seg på i kampen om å vinne touren igjen, etter at han mer eller mindre avskrev seg selv tidligere denne uka. Fredag slo han tilbake med en råsterk seier på 15-kilometeren, og lørdag viste han helt fra start at han hadde et ekstra gir gjennom hele sprinten.

Likevel er det nok Ustjugov som har det største favorittstempelet på seg før løperne skal gå opp alpinbakken i Val di Fiemme.

– Det er kun femten sekunder som skiller mellom meg og Johannes, og jeg er kanskje litt bedre i bakken. Kanskje..., sier Ustjugov til NRK og smiler.

– Vi får se. De er veldig sterke begge to, legger han til.

Bolsjunov sier til NRK at han gruer seg såpass mye til den avsluttende etappen at han nesten ikke vil snakke om det.

– Det blir veldig hardt i morgen. Akkurat nå prøver jeg å ikke tenke så mye på det, sier han.

På spørsmål om hvordan han ser for seg at de tre kommer til å løse det taktiske, sier han at han ikke helt vet.

– Det kommer til å bli så hardt at når man kommer midtveis... Hvem som helst kan miste kontrollen. Det går kanskje ikke å kontrollere, sier Bolsjunov.

Gled seg inn til seier

I sprintfinalen lørdag ledet Ustjugov da løperne gikk opp den siste bakken, men Klæbo hadde gode ski og gled mye raskere enn de to russerne. Dermed fikk han et godt utgangspunkt, og på oppløpet var han i kjent stil den raskeste av alle.

– Jeg ville ikke kjøre som førstemann ned, og det å være tredjemann var egentlig helt perfekt. Det er alltid en fordel å komme bakfra. Det var bare å gi alt på slutten, sier Klæbo.

Før lørdagens sprint hadde Klæbo 18 sekunder opp til Aleksandr Bolsjunov i sammendraget, noe som innebar at trønderen var avhengig av en sterk prestasjon for å utfordre russeren i kampen om sammenlagtseieren i Tour de Ski. Touren avsluttes søndag.