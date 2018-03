Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det er godt vi er ferdige nå. Det kjennes bra ut. Jeg ble glad da jeg hørte at Bolsjunov økte og økte. Da forsto jeg at det ikke går an å rote det bort. Det er en lettelse å stå med kula nå, sier Klæbo til NRK.

Han var dyktig sliten da han ruslet over målstreken, og sier at han ikke maktet å gi alt da han skjønte at seieren var sikret.

– Det er fantastisk å ta det sammenlagt. Jeg følte meg ikke bra i dag, det var helt umulig å følge Bolsjunov, sier Klæbo.

Men han smilte godt for å ta krystallkula.

– Det er fantastisk. Å stå igjen med kula er uvirkelig for meg, sier Klæbo.

Verdenscupen sammenlagt Ekspandér faktaboks Johannes Høsflot Klæbo, Norge 1409 Dario Cologna, Sveits 1290 Martin Johnsrud Sundby, Norge 1261 Alex Harvey, Canada 1179 Aleksandr Bolsjunov, Russland 1152 Hans Christer Holund, Norge 917 Aleksej Poltoranin, Kasakhstan 796 Maurice Manificat, Frankrike 763 Emil Iversen, Norge 635 Federico Pellegrino, Italia 613

Sengeliggende

Sesongen har vært over all forventning. Han står igjen med tre OL-gull, seier sammenlagt i sprintcupen og verdenscupen sammenlagt.

– Målet var å ta sprintkula, og gå fort i OL. Nå har jeg fått til alt jeg har drømt om. De som står ved siden av meg på pallen gikk fort i Tour de Ski. Dette har vært et eventyr, sier Klæbo.

Nå gleder han seg til å starte fotballsesongen, og slappe av i et par dager. Han ser også fram til å dra til sydligere strøk.

– Nå begynner det nok å synke inn. Jeg har måttet komme meg gjennom denne helgen. Så blir jeg nok sengeliggende et par dager nå, sier Klæbo.

LANGT BAK: Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Uld Palm/tt / NTB scanpix

Suveren Bolsjunov

Alex Harvey ble nummer to, Dario Cologna ble nummer tre. Klæbo ble til slutt nummer 25, og ruslet over mål helt tom for krefter.

– Han fikk det tungt i den siste bakken, da konkurrentene skrudde opp farten. Men for en sesong han har hatt, sier Fredrik Aukland.

BEST: Russiske Aleksandr Bolsjunov. Foto: Ulf Palm / AFP

Ingen kunne gjøre noe med suverene Aleksandr Bolsjunov. Han startet 38 sekunder foran Johannes Høsflot Klæbo, men forspranget are økte og økte. Med en kilometer igjen hadde han over halvannet minutt, men han ga likevel alt i de siste bakkene.

– Her ser vi hva han har å svare med hvis noen skulle komme opp, sa ekspert Torgeir Bjørn.