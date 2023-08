Klæbo parkert i langløp: – Sjanseløs

Amund Riege var sterkest i spurten på det 54-kilometer lange rulleskirennet under Toppidrettsveka.

– Å ta seieren her var over all forventning, sier Riege til NRK etter løpet.

Nordmannen vant foran franske Thomas Joly etter målfoto. Riege var tidelen foran. Even Northug ble nummer tre.

Storebror Petter Northug kom inn på 42.-plass, litt over to minutter bak vinneren.

Johannes Høsflot Klæbo prøvde å rykke mot slutten, men havnet bak teten og pallplassene.

– Jeg synes det var greit. Jeg kom i litt feil posisjon på slutten der, og da er du sjanseløs, sier Klæbo til NRK.

Langrennsesset sier han står over morgendagens øvelse hvor sprinten står for tur. Han legger til at han skal være klar til 20-kilometer skiathlon på Granåsen fredag.