Trønderen var nemlig temmelig oppgitt over russeren da han ankom pressesonen etter sprintkonkurransen i klassisk stil i finske Ruka.

Den første konkurransen i mini-touren ble svært positiv sett med norske øyne. Klæbo vant foran Pål Golberg og sikret dobbelt norsk på pallen.

Franske Richard Jouve tok tredjeplassen. Like bak der igjen suste Aleksandr Bolsjunov og Emil Iversen inn til fjerde- og femteplass.

PALLEN: Pål Golberg, Johannes Høsflot Klæbo og Richard Jouve gliser godt foran fotografene i Ruka fredag. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Forbannet

Iversen forventet at kroppen skulle svare såpass bra. Deretter forteller han at han ikke fikk ut det han var god for. Han sier han er frustrert.

– Dessverre tok jeg sporet bak Bolsjunov. Jeg håper han er pigg. Men det går så sent opp den siste bakken. Jeg må bare ligge der. Det er ikke ledige spor. Og da får jeg ikke gjort det jeg var god for. Jeg er sikker på at jeg hadde tatt tredjeplassen med fri bane, sier Iversen til NRK.

– Jeg blir så «kok»-forbannet. Bolsjunov er så rask i starten. Jeg var sikker på at han skulle gjøre det bra. Men han gikk på tur. Og så er det så mye løssnø at det ikke er vits å gå ut av sporet. Da må jeg bare ligge der og får den plassen jeg fikk, sier trønderen.

OPPGITT: Emil Iversen, her under sprinten i Ruka fredag. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Noe av det aller beste

Det var lite Iversen og Bolsjunov kunne gjøre med Johannes Høsflot Klæbo. Han var i en klasse for seg. Han vant prologen. Deretter tok han seg enkelt til finalen gjennom sprintdagen i Ruka.

I finalen ble det en maktdemonstrasjon. Klæbo rykket i den siste tøffe bakken. Ingen klarte å følge. Inn mot mål var det ingen tvil. Årets første verdenscupseier var i boks.

Lovordene haglet fra NRKs kommentatorer.

– Noe av det aller beste vi har sett av skigåing noen gang, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

RYKKET: Johannes Høsflot Klæbo klemte til, og distanserte de andre. Du trenger javascript for å se video. RYKKET: Johannes Høsflot Klæbo klemte til, og distanserte de andre.

– Jeg må si at det var litt annen «punch» i dag enn på Beitostølen forrige helg. I dag kjennes det veldig mye bedre ut. Kropp og hode er mer på plass og jeg er sulten på å komme først i mål, sa Klæbo til NRK etter seieren.

– Har det stemt bedre i den siste bakken noensinne?

– Nei, det tror jeg er sjeldent i alle fall. Jeg skal ta med meg at det funket veldig bra, og jeg må rette en stor takk til dem som har hjulpet oss med skiene, for de var fantastiske, fortalte trønderen.

Ledelsen i sammendraget

Med seieren tok trønderen første stikk mot den russiske bjørnen Bolsjunov, og sikret seg samtidig 30 bonussekunder i minitouren sammenlagt.

– Vi har fått med oss noen bonussekunder og så vet vi at både Emil og Bolsjunov er oppe der. Så det er ikke noe tvil om at det her kommer til å bli en tøff og hard helg til slutt, avsluttet Klæbo.

Nervøs Ustjugov ut før kvartfinalestart

Selv om det ble forholdsvis udramatisk i finaleheatet, manglet det ikke på dramatikk i herreklassen gjennom dagen.

En av russernes sammenlagthåp, Sergej Ustjugov, var for tidlig ute da den første kvartfinalen skulle starte. Han fikk dermed gult kort og marsjordre. Han har nemlig gult kort fra en konkurranse tidligere. Han ble plassert nederst på listen av de som tok seg videre fra prologen.

Ustjugov var imidlertid i det muntre hjørnet etter sin korte kvartfinale-opptreden.

– Jeg var litt for nervøs, sier Ustjugov til NRK etter tjuvstarten.

Ustjugov får gult kort Du trenger javascript for å se video.

Sint Valnes

En annen som fikk det tungt fredag var Erik Valnes. Han hadde dagens andre beste prologtid bak Klæbo og så råsterk ut. Men i kvartfinalen røk staven i en av svingene. Selv om han forsøkte å kjempe seg tilbake, holdt det ikke.

Valnes var i motsetning til Ustjugov kraftig irritert.

– Jeg vet da f***. Det var en finne som absolutt skulle gå inn i meg på toppen. Jeg følte det var unødvendig av han, sa Valnes til NRK om kollisjonene med Ristomatti Hakola i kvartfinalen.