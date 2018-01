Klæbo-oppvisning - igjen: – Han leker med verdenseliten

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det er bare å se og lære! Det finnes ingen større OL-favoritt i noen langrennsøvelse. Han utklasser dem. Han leder med en halv evighet. Jeg har ikke flere ord for å beskrive hvor bra han er. Han leker med resten av verdenseliten, utbrøt NRK-kommentator Jann Post da Klæbo avgjorde sprinten.

Han ledet fra start til mål, men fikk solid motstand innledningsvis. I den siste bakken før mål skrudde han opp farten og suste fra konkurrentene. Emil Iversen nærmet seg på oppløpet og endte som nummer to da Klæbo hadde «slått av».

– Han gjør akkurat som han vil nok en gang, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

– Det var en kjempedag i dag. Jeg bestemte meg for å gå til midtveis og fikk heldigvis noen meter, sier Klæbo.

Til OL?

Emil Iversen sikret OL-plassen ved å bli nummer to. Også Eirik Brandsdal er trolig klar for lekene i Sør-Korea, mens Pål Golberg og Sondre Turvoll Fossli kjemper om den siste plassen.

Fossli viste lovende form i kvartfinalen, men falt i semifinalen. Dermed kan OL-håpet være knust. Pål Golberg røk også i semifinalen.

– Det står mellom Turvoll Fossli og Golberg når det gjelder den siste plassen på OL-sprinten, tror NRK-ekspert Bjørn.

OVERLEGEN: Klæbo rykket til i den siste bakken før mål og parkerte konkurrentene. Foto: Primoz Lovric / NTB scanpix

– Det er gode nyheter at vi fikk både Emil og Eirik i finalen sammen med Johannes .Jeg gjør ikke noe uttak her, men det er bra for dem. Jeg skal snakke med Vidar (Løfshus) og trenerkollegene, så har vi det kanskje klart i kveld eller i morgen, sier landslagstrener Arild Monsen til NRK.

– Kan Fossli ha falt ut av OL?

– Både ja og nei. Det kan hende. Om han ikke blir med til OL, kan du si det. Det er litt av gamet å holde seg på bena. Men vi får se.

Glad Iversen

Iversen, prologvinner Klæbo, Eirik Brandsdal, svenskene Teodor Peterson og Oskar Svensson samt russiske Gleb Retivykh utgjorde finalen.

Der viste den unge trønderen at han er storfavoritt til OL-gull på sprint i Pyeongchang om noen uker. 21-åringen gikk kontrollert over målstreken drøye halvsekundet foran Iversen. Treer Peterson var over åtte sekunder bak vinneren.

– Dette var en veldig god dag. Jeg håpet å ta ham litt på senga på oppløpet, men plutselig var det fem-ti meter. Da ble det for langt opp, sier Iversen.