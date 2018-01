Klæbo nest raskest på Dresden-prologen

Lørdag var Klæbo tilbake i verdenscupen igjen etter noen ukers avbrekk. På prologen måtte han kun se seg slått av Chanavat med 15 hundredels sekund.

Trønderen står med sju verdenscuptriumfer. I Dresden jakter den nybakte norgesmesteren på nok en seier.

Alle de norske herreløperne er klare for utslagsrundene. Kasper Stadaas ble nummer seks, mens Pål Trøan Aune og Even Northug endte på 8.- og 9.-plass. Trioen var over tre sekunder bak prologens bestetid.

Deretter la Fredrik Riseth seg inn på 21.-plass. Erik Valnes var sist av de norsk og ble nummer 23. De 30 beste gikk videre.

På kvinnesiden var Mari Eide på sjetteplass best av de norske løperne i kvalifiseringen. Hun var 1,03 sekunder bak den svenske prologvinneren Hanna Falk. Amalie Haakonsen Ous ble nummer 29 og tok den neste siste plassen i utslagsrundene.

Tvillingsøstrene Tiril og Lotta Udnes Weng klarte ikke å ta seg videre. De havnet på henholdsvis 32.- og 36.-plass.

Sprintverdensmester Maiken Caspersen Falla er fortsatt forkjølet og valgte derfor å stå over helgens verdenscuprenn i Tyskland. Hun gikk også glipp av torsdagens NM-sprint på Gåsbu.

Sverige hadde fem løpere blant de seks beste på kvinnenes prolog. Stina Nilsson la seg to hundredels sekund bak Falk, mens sveitsiske Laurien van der Graaff var tredje raskest. Hun ble slått med 14 hundredeler.