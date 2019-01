Klæbo nekter å oppleve eller se monsterbakken før søndag

Klæbo har riktignok en svært viktig oppgave foran seg under fellesstarten lørdag. Men inn i den siste konkurransehelgen er han Norges største håp i kampen om sammenlagtseieren.

Og går alt etter Klæbos plan, at det enten er dødt løp - eller at han går ut foran russeren før jaktstarten søndag, skal han for første gang i karrieren ta seg opp monsterbakken.

Tour-debutanten sier imidlertid «nei» på spørsmål om han kommer til å se på bakken enten ved å rusle dit til fots eller gå på ski der før søndagen. Så mye gruer Klæbo seg til møtet med den beryktede bakken.

– Jeg har ikke tenkt på den ennå. Jeg gruer meg. Vi har sett den. Den ser bratt ut. Jeg tror jeg skal tenke minst mulig på den frem til søndagen. Den kommer til å komme tidlig nok, sier 22-åringen, som deretter fikk spørsmål om han har hørt mye om bakken fra andre, deriblant lagkameratene.

– Jeg prøver å ikke høre så mye. Jeg prøver å la den gå forbi nå og ta den på søndagen. Men det er ikke tvil om at jeg gruer meg, sier Klæbo.

– Må lure Ustjugov

Ingen vet bedre enn Martin Johnsrud Sundby hva klatringen opp monsterbakken innebærer.

34-åringen har gått Tour de Ski i en årrekke - og når han nå gir tips til Klæbo forutsetter han at lagkompisen faktisk klarer å enten gå ut foran russeren og etter hvert få ryggen hans på søndag.

Skulle det skje så tror Sundby at Klæbo har de mentale egenskapene for å irritere Ustjugov på den siste etappen. For Sundby hadde naturlig nok fått med seg hvordan Ustjugov ble irritert og forbannet på Klæbo under jaktstarten i Oberstdorf torsdag.

Klæbo gjorde nemlig ikke mye av den såkalte «dra-jobben» da den norsk-russiske-duoen skulle holde unna for forfølgerne som jaget bakfra.

Det endte til slutt med at Ustjugov var den som holdt farten oppe. Da det hele skulle avgjøres stakk Klæbo i en av de siste bakkene. 22-åringen så seg aldri tilbake. Han slo russeren i avslutningen.

– Man ser det på jaktstarten. Han går dårlig på ski når han blir irritert. Da gjør han dumme valg. Han (Klæbo) må lure Ustjugov til å gjøre halvdumme valg, sier Sundby, og legger til følgende:

– Da plager han (Ustjugov) seg selv mer enn Johannes tipper jeg. For Johannes er kald i hodet. Men jeg er overbevist om at lørdagens løp (fellesstarten i Val di Fiemme) er vel så viktig.

GIR RÅD TIL KLÆBO: Sundby ber Klæbo irritere Ustjugov.

– Det uvante er det monotone

Allroundtrener Eirik Myhr Nossum innleder med å si at bakken hypes for mye opp, på spørsmål om hvordan Klæbo bør forberede seg på den.

– Ja, det er en helt spesiell bakke, men jeg tror at jo mer du tenker på det, jo mer gruer du deg, og jo verre blir det. Det er en lang bakke, ja, det er monotont, men det uvante er det monotone. Det er aldri noe avbrekk. Men det er bare å forberede seg på at det er vondt en stund. Men det er det utøverne her er vant til, sier han.

Når NRK påpeker at utøverne gjennom hele Tour de Ski forbereder seg på rennene ved å teste løypene, og at de får kjent på hvor den er utfordrende, men at Klæbos eneste forberedelser på bakken kan være gjennom observasjoner gjennom TV-ruta, svarer han slik:

– Han har sine egne forberedelser, men vil han se bakken, så skal han selvfølgelig få lov til det. Men jeg tror ikke det er en detalj som har mye å si. Men føler han på at han har lyst, så skal han få lov, sier Nossum.