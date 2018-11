Klæbo mener Northug dro monsterbløff om formen

Klæbo åpner med å si at dagens Northug-prestasjon på den 15 kilometer lange klassiske intervallstarten så absolutt viser at det er håp for lagkompisen når man ser på fredagens resultatliste til slutt.

– Han viser jo her at han ikke er i så dårlig form. Han bløffa. En monsterbløff, sier Klæbo til NRK.

22-åringen viser til at Northug snakket ned formen sin voldsomt under mediedagen onsdag. Han mente konkurransehelgen på Beitostølen kom til å bli nitrist for egen del. Han trodde til og med en VM-plass, selv om det ligger flere måneder frem i tid, skulle bli vanskelig.

Northug avslører historisk dårlig form Du trenger javascript for å se video.

Northugs totale avskriving av seg selv skyldtes at han har fått gjort en altfor dårlig treningsjobb på grunn av en rekke avbrekk gjennom sommeren og høsten.

Men da han endelig skulle stille til konkurranse fredag, ble flere i den norske langrennseliten positivt overrasket. 32-åringen ble disket på grunn av skøytetak, men gikk likevel inn på tiden 38.26,2.

Det var to minutter og 17 sekunder bak vinner Didrik Tønseth og hadde holdt til en 20. plass.

– Ikke så langt unna

Northug ville selv ikke si noe mer enn at «det var bedre enn forventet og selv om det ikke gikk, så var det ikke så verst».

– Det er mer enn godkjent etter den høsten han har hatt. Han skal være fornøyd med det slik han snakket seg ned her om dagen, sier Martin Johnsrud Sundby, som selv ble nummer fire.

Landslagssjef Vidar Løfshus sier at han «faktisk var overrasket».

– Han gikk greit på ski og farten på løpet hans var overraskende. Han er ikke så langt unna de aller beste. Får han gjort de riktige tingene frem til over jul, kan det hende vi får se litt av gammel storhet igjen, sier Løfshus.

Her blir Northug disket Du trenger javascript for å se video.

Tror på kvantesprang

Allroundtrener Eirik Myhr Nossum er mannen som tar ut lag til distanserenn denne vinteren og fikk av NRK spørsmål om Northugs plassering og tid var bedre enn han hadde trodd.

– Utifra den pessimistiske holdningen for noen dager siden, skulle man tro at han så vidt skulle «krøke» seg i mål. Du gjør ganske mye mer enn det når du blir nummer 20 her, sier han.

– Gjør det deg optimistisk?

– Jeg har ikke stått her og vært pessimistisk på hans vegne. Men skal han på nivået og kjempe om edelt metall i Seefeld i februar, så krevet det kontinuitet i treningen fremover.

– Men er det mulig å ta inn det, over to minutter på Didrik?

– Det er alltid mulig. Det fordrer at han får lagt ned god trening fremover. Du ser hvem han konkurrerer mot. Han er avhengig av å komme opp på det nivået der, sier Nossum.