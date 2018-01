Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Etter seieren i Toblach midt i desember tok Johannes Høsflot Klæbo en lang juleferie, da han sto over Tour de Ski. Under den klassiske sprinten på NM på Gåsbu viste han seg nok en gang frem med en maktdemonstrasjon. At formen vedvarer ser han på som en betryggelse.

– Det har vært lenge siden jeg har gått skirenn, og jeg føler jeg har vært borte lenge, så å være tilbake og vise at jeg kan gå fort på ski er en betryggelse med tanke på det som skal skje fremover, sier han, og fortsetter:

–Jeg var litt usikker før start, så dette kunne gått alle veier, men når man får en så god prolog og en så god start smaker det godt.

Årets store stjerneskudd i langrennsverdenen tok seg enkelt videre fra både kvart- og semifinale, før han rykket i finalen. Det ble store avstander, og trønderen kunne enkelt gli inn til seier.

– Jeg vet de er sterke på et oppløp, så da ønsket jeg å komme inn alene, så jeg slapp å spurte, sier Klæbo til NRK.

Klæbo suveren i NM sprinten Du trenger javascript for å se video.

Golberg skuffet

I kvartfinalen var det Klæbo og Brandsdal som så sterkest ut, og begge to kunne spare krefter før semifinalene.

Pål Golberg tok tiden til hjelp, da han gikk videre som« lucky loser», men gikk noe overraskende ut i semifinalen. Golberg, som er en av dem som håper på OL-plass, viste ikke kjempeform på NM-sprinten.

Sølvet gikk til Brandsdal, mens Kasper Stadaas kom inn som nummer tre. Stadaas ble senere disket av juryen, noe som betyr at Fredrik Riseth står igjen med bronsemedaljen.

Usikker på OL-plass

Brandsdal er en av favorittene til å få en sprintplass i OL, ved siden av Klæbo, og med dagens sølv skriver han seg inn i toppen av diskusjonen før uttaket finner sted.

– Jeg er veldig godt fornøyd, og det kjentes godt ut i dag. Men Klæbo er i en egen klasse, sier Brandsdal til NRK.

Den potensielle OL-plassen tørr ikke Kjelsås-løperen spekulere i.

– Det er steintøft og jeg er glad det ikke er jeg som skal ta ut laget. Vi må fokusere på å gjøre vårt beste på alle mulighetene vi får, og mer enn det skal jeg ikke fylle hodet mitt med i hvert fall, sier han.

I finalen var det derimot fullstendig knockout fra Klæbo, som befester sin posisjon som Norges beste sprinter.

Resultatet viser at Klæbo har trent godt mens flere av konkurrentene har gått Tour de Ski, og at han er i god rute før OL, som begynner 8. februar.