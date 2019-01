Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Klæbo vant skøytesprinten i Toblach lørdag og vant igjen i sveitsiske Val Müstair 1. nyttårsdag. Federico Pellegrino og Sergej Ustjugov ble nummer to og tre, mens nest beste nordmann i Emil Iversen tok femteplassen. Sindre Bjørnestad Skar leverte godt igjen og ble nummer seks.

Fleipet med pengeinnsamling

Iversen var godt fornøyd med sin egen innsats og en ny finaleplass i sprint, men på spørsmål om det går an å gjøre noe med Klæbo inn mot VM i Seefeld, svarer han slik:

– Det går an. Vi kan prøve å knekke staven hans. Kanskje Calle (Halfvarsson) kan hjelpe oss, sier Iversen, og viser til at svensken knekte staven til Klæbo på Lillehammer i begynnelsen av desember,

– Så nå skal du alliere deg med Calle?

HELT SJEF I SVEITS: Johannes Høsflot Klæbo går over målstreken i ensom majestet i Val Müstair. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det blir innsamling av penger nå. Så skal vi overføre til Sverige, sier Iversen, og smiler godt.

Klæbo smiler godt når han hører Iversens utspill og svarer muntert med at han «ikke vet hvor mye Calle tar for å knekke staven hans». Deretter understreker NRK at dette er slik en av konkurrentene hans tenker om ham.

– Det er vel litt voldsomt. Pellegrino er sterk. Det er det ikke tvil om. Med VM-løypa der så kommer også Chanavat til å være der oppe, sier Klæbo diplomatisk.

Selvtilliten stiger

I finalen var det jevnt og tett, men Klæbo gjorde som han har gjort så mange ganger før. Han rykket over bakketoppen og så seg ikke tilbake. Han tok dermed sin andre seier i Tour de Ski.

VANT: Når rykket kom var det ingen tvil om at Klæbo skule vinne den andre sprinten i Tour de Ski. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Når Klæbo først satte inn rykket, så det ut som en lek, men hovedpersonen selv kan fortelle at det var alt annet enn det. Han fortalte etterpå om stive bein, men han valgte også å rose løypa som har fått en del kritikk det siste døgnet.

Etterpå fortalte Klæbo om hvordan selvtilliten var.

– Den blir bedre og bedre. Det kjennes bedre ut. Det artigste er å vinne skirenn. Det er godt å starte det nye året på denne måten her. Det er ingen tvil om at det har blitt bedre og bedre for hver uke nå. Det er godt, sier skistjernen.

– Mye som skal klaffe

Han tar nå også over sammenlagtledelsen med seieren i dag. Klæbo leder touren med 12 sekunder på Sergej Ustjugov og 25 sekunder på Aleksandr Bolsjunov.

– Sjansene er der absolutt. Nå har vi i hvert fall fått en veldig god start de første tre rennene. Det er mye som skal klaffe de neste dagene, og det er nå det virkelig begynner med distanse og det er mye bonussekunder som skal deles ut, sier 22-åringen til NRK, og legger til:

– Det kommer til å bli tøft, men jeg skal i hvert fall gi alt.

Emil Iversen er for øvrig nest beste nordmann i sammendraget 45,6 sekunder bak Klæbo. Sindre Bjørnestad Skar er nummer fem sammenlagt, nesten minuttet bak sin lagkompis.

På kvinnesiden ble det ingen norsk pallplass. Stina Nilsson utklasset alle i finalen, og Ingvild Flugstad Østberg var nærmest på en fjerdeplass.