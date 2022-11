Klæbo med kjempestart i kvalifiseringen

USAs kaptein forsvarer Niemann: – Legg frem bevisene

Hans Niemann deltok denne uken i sin første turnering etter søksmålet mot Magnus Carlsen. Under lag-VM i Israel ble 19-åringen tatt i forsvar av USAs kaptein, John Donaldson.

– Når det gjelder påstandene om at Hans har jukset over brettet, har jeg ikke sett noe bevis, sier han til The Times of Israel.

Niemann er som kjent anklaget for juks av Carlsen. Amerikaneren har innrømmet juks i partier over nett, men slått tilbake mot andre påstander om ulovlig spill.

– I USA er du uskyldig til det motsatte er bevist. Legg frem bevisene, sier Donaldson, som forteller at juksesaken ikke har vært et problem innad i deres lag.