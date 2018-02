Klæbo måtte vekkes for å møte kronprinsen

Restene av seiersfesten var fortsatt godt synlig da kronprins Haakon ankom utøverhotellet der de norske langrennsløperne og skiskytterne bor i Pyeongchang.

Kanskje ikke så rart, for da kronprinsen og hans følge troppet opp til frokost klokka ni, var det mindre enn åtte timer siden media forlot kakefesten til ære for sølvjenta Maiken Caspersen Falla og gullgutten Johannes Høsflot Klæbo.

– Ekstremt imponerende hvordan han løper de bakkene på slutten, det er nesten ikke til å tro, så det var veldig gøy, sier kronprins Haakon til NRK et par timer etter ankomsten.

OMSVERMET: Johannes Høsflot Klæbo er kongen på langrennsstadion i Pyeongchang. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Audiens hos sprintkongen

Da hadde han først spist frokost med de norske utøverne, vel å merke en frokost der Johannes Høsflot Klæbo glimret med sitt fravær. Etter søvnløse netter med nye nerver, var det ikke dagen for å stå opp grytidlig for Norges ferskeste olympiske mester.

Etter frokosten ventet omvisning i treningsrommet Norge har bygd rett ved hotellet.

Så fikk kronprinsen audiens på rommet hos sprintkongen, før han satte av noen minutter til å fortelle NRK om sine OL-opplevelser.

– Kommer kronprinsen til å trene på Klæbo-teknikken?

– Hahaha, det kommer han nok til å trene mye på. Jeg fikk noen tips nå. Nei da, jeg vet ikke om det er helt for meg, men det er utrolig imponerende å se på når han får det til.

KONGELIG BESØK: Mens Johannes Høsflot Klæbo sov, spiste Marit Bjørgen frokost med kronprinsen. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

Unge gullvinnere

– Hva betyr det for lille Norge at vi har 11 medaljer etter bare fire dager?

– Det er imponerende at vi klarer å holde så høyt nivå, at de klarer å prestere i mesterskap sånn som de viser nå, hele laget. Det er veldig gøy å være med på. Så er det imponerende at de klarer å prestere under press på den måten, det er sikkert enda vanskeligere da, sånn som Klæbo eller Maren i hopp, som har store forventninger på foran. Likevel klarer de å stå på toppen og levere så utrolig, sier kronprinsen, som selv var til stede da Klæbo sikret sitt første OL-gull.

Han gleder seg også over at det er tre unge utøvere som har stått for den norske gullfangsten: Johannes Høsflot Klæbo (21), Maren Lundby (23) og Simen Hegstad Krüger (24).

– Det tyder på at det kommer bra mange unge nye talenter fra bredden, og det er viktig, for idrett handler om så mange ting. Dette er toppidrett, men så er det også det å være i fysisk aktivitet og være ute, at vi er aktive, det er kjempeviktig å ha det gøy med idrett. Det er viktig på alle nivåer at man har gleden, da er det lettere å trene og få bedre dager, påpeker kronprins Haakon.

Kan senke skuldrene

Bedre dager blir det nå også for Johannes Høsflot Klæbo, som kan senke skuldrene etter tøffe dager med massivt press.

Han står over fredagens 15 km fristil for å ha batteriene fulladet til lagsprinten og stafetten. Sannsynligvis får han ankermannjobben i begge.