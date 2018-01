Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det var brutalt. Tøft. Det ble en hard affære.

Slik oppsummerer den norske verdenscuplederen dagens renn i Planica, der han ble nødt til å se seg slått av en råsterk Poltoranin. Det får imidlertid ikke Klæbo til å henge med leppa.

– Jeg er strålende fornøyd. Det viser at distanseformen er bra. Det at det bare er 13 sekunder opp til ham, viser at ting er i rute, forklarer 21-åringen med et smil.

Takker Iversen

Emil Iversen gikk ut nøyaktig én runde etter Klæbo, noe som gjorde at sistnevnte fikk en god rygg å ligge bak i store deler av rennet.

– Jeg skal egentlig takke Emil for at det gikk så bra som det gikk. Jeg fikk jo henge på ham, så jeg må vel komme meg på flyplassen og kjøpe en middag til ham eller noe, slik at han blir fornøyd, sier Kløbo.

Iversen ble til slutt nest beste nordmann med fjerdeplass.

– Vi prøvde å få til et bra samarbeid. Jeg skjønte at han kjempet om seieren, så da prøvde jeg å bidra litt, oppsummerer han.

– Var rett og slett bedre

NRK-ekspert Torgeir Bjørn lot seg imponere av dagens vinner.

– Poltoranin var rett og slett bedre. Nå reiser han til OL for å vinne den klassiske femmila, kommenterte han rett etter målgang.

30-åringen dominerte nemlig i de slake motbakkene i Planica, og selv om Klæbo var best i utforkjøringene, klarte han ikke å hindre kasakhstansk seier.

– Det er strålende gjort av Klæbo. Han vinner sprinten i går, og følger Poltoranin, som bare nøyde seg med en prolog i går, til døra, sa Bjørn om verdenscuplederens prestasjon.

Marerittdag for Dyrhaug

Han ble langt fra like imponert over Niklas Dyrhaug, som knapt kunne ha fått en dårligere åpning på dagens renn. Trønderen klarte nemlig å knekke staven på vei ut av startporten, noe som gjorde at han tapte mange sekunder allerede på vei ut av stadion.

– Litt slurvete å ha staven der, da, Niklas Dyrhaug, kommenterte Bjørn.

Og vondt ble bare til verre for den OL-klare 30-åringen. Han brøt etter hvert 15-kilometeren.